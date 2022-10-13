CHP ve İYİ Parti suya indirim istemişti: AKP reddetti

13 Ekim 2022 Perşembe, 17:43

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, CHP’li ve İYİ Partili üyeler su tarifesinde yüzde 50 indirim yapılması yönünde teklif verdi. Ancak teklifin gündeme alınması AKP'li üyeler tarafından reddedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde aynı önergenin AKP’li meclis üyeleri tarafından kabul edildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı: