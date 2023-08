CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nden çarpıcı araştırma: 'Ücretsiz yemek' lafta kaldı...

Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:33

Güncelleme: 25.08.2023 - 11:43

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi, Türkiye’de derinleşen yoksulluğun ve ekonomik krizin eğitim hayatına etkisine yönelik bir araştırma yayımladı.

Bu haftanın "Ücretsiz Okul Yemeği Programı" dosyası kapsamında, "Eylem Planında 'Sağlıklı Beslenme' Okulda 'Açlık' Var" başlıklı bir çalışma yayımlandı.

"YETERSİZ VE SAĞLIKSIZ BESLENME YAYGINLAŞIYOR"

2022-2023 öğretim yılında okullarda, mahalle çalışmalarında yapılan gözlemler ve araştırmalar çerçevesinde; okul öncesi öğrencilerinden ünversite öğrencilerine kadar çocukların önemli bir kısmının yetersiz ve sağlıksız beslenmesinin giderek yaygınlaştığı kaydedildi.

Sağlıklı ve dengeli “Ücretsiz Okul Yemeği Programı (OYP)”nın acil olarak uygulamaya geçirilmesi gerektiğine dikkat çekilen araştırmada, çocuklarda obezite, bodurluk ve özellikle kansızlık oranlarının artış gösterdiğine de dikkat çekildi.

"MEB SADECE SAĞLIKLI BESLENME BİLGİSİ VERİYOR"

Araştırmada; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı"nın 1320 pilot okulda başlatıldığı, ancak ilköğretim ve lise düzeyindeki milyonlarca çocuğun bu programdan yararlanamadığı vurgulandı.

Program kapsamında öğrencilere sadece nasıl besleneceklerine dair bilgiler verildiği belirtildi.

14,8 MİLYON KİŞİ YETERSİZ BESLENİYOR!

Araştırmada; Dünya Gıda Örgütü'nün 2022 verilerine göre, Türkiye'nin 82,3 milyonluk nüfusunun %18'ine denk gelen 14,8 milyon kişinin yetersiz beslendiğine ilişkin verisi de paylaşıldı.

ŞIRNAK İLK SIRADA

Türkiye'de yetersiz beslenme oranlarının en yüksek olduğu ilin ise %20,6'lık oranla Şırnak olduğu kaydedildi.

SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Öte yandan yetersiz beslenmenin özellikle çocuklarda bazı sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Raporu, Türkiye'de yetersiz beslenme yaygınlık oranını %2.5, 5 yaş altı çocuklardaki bodurluk oranını %5.5 olarak göstermektedir.

Türkiye Sağlık Araştırması 2022 verilerine göre; 5 yaşın altındaki çocuklarda zayıflama oranı %1.7, gelişme geriliği oranı %5.5 ve aşırı kilolu çocuk oranı %8.1 olarak kaydedildi.

HER GÜN YEDİKLERİ TEK ŞEY MAKARNA

TÜİK tarafından hazırlanan Türkiye Çocuk Araştırması 2022 Raporu'na göre ise; peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerini her gün tüketemediğini belirten çocukların oranı %42.2; ekmek veya makarna gibi tahıl içeren yiyecekleri her gün tükettiği ifade edilen çocukların oranı %62,4; meyveyi her gün tüketmediği kaydedilen çocukların oranı %49,5; sebzeyi her gün tüketmediği belirten çocukların oranı %67.

MEB'in 2022 verilerine göre; Türkiye’de 19 milyon 100 bin öğrenci eğitim görüyor. Ancak devlet bu öğrencilerin sadece %9.4’üne ücretsiz yemek hizmeti veriyor.

OKUL DEVAMLILIĞINA DA ETKİ EDİYOR

Yemek programlarının, özellikle yetersiz beslenen çocuklarda okula gelmek için ek bir motivasyon kaynağı olabileceğine işaret edilirken, bu çocukların okulda daha fazla zaman geçirmesi ve eğitim olanaklarından yararlanmasının teşvik edilebileceği belirtildi.