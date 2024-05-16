CHP’de Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimi için süreç başlıyor: İmamoğlu mu, Yavaş mı?

Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP’de, Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri için olası aday isimleri konuşulmaya başladı. CHP'de Belediyeler Birliği Başkanlığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş üzerinde durulduğu belirtilirken, adaylık konusunda alınacak kararın CHP MYK’da yapılacak değerlendirme sonrasında netleşeceği ifade ediliyor.

ANKA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 14:29
CHP’de Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimi için süreç başlıyor: İmamoğlu mu, Yavaş mı?
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Yerel seçim sonucunda ülke genelinde belediye başkanlığı sayısını artıran CHP, Türkiye Belediyeler Birliği seçimini de kazanmak istiyor. CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre, haziran ayında yapılması beklenen seçim için partide olası adaylarla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. 

Ancak, sürecin belediye başkanları arasında bir yarışa dönüşmesi de istenmiyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığı istediği, ancak başka adayların da çıkıp çıkmayacağının sorulması üzerine bir CHP yetkilisi, seçimlerde oy kullanacak büyükşehir belediye başkanları da dahil olmak üzere delege çoğunluğunun görüşüne göre karar verileceğini söyledi. 

“YARIŞA DÖNÜŞTÜRMEYİZ”

Parti yetkilisi, “Genel Başkan öncesinde delege çoğunluğuna göre büyükşehir belediye başkanları ile görüşerek eğilimi görür. Onu bir yarışa dönüştürmeyiz" ifadelerini kullandı. CHP kulislerinde, delege eğiliminin belirlenmesinin ardından konunun MYK’da değerlendirileceği ve aday isminin netleştirileceği ifade ediliyor.

CHP’nin Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partili delegeler ile temas da kurulabileceği dile getiriliyor. 

CHP’li bir yetkili iş birliği konusunda, “Çoğunluk belediye CHP’de. Nüfusu 10 binin altında olan belediyelerin imkanları sıkıntılı. Kardeş belediyecilik organizasyonu olabilir, buraya gelip hizmet almak isteyebilirler. İbre dönebilir. Kaldı ki CHP’ye yakın adaylar örneğin İYİ Parti’den kazanmış, biz aday göstermemişiz kazanmış gibi belediyeler olabilir ama özellikle bir çabamız yok" değerlendirmesini yaptı.


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