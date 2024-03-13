Son Dakika... CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili yeni gelişme: 3 kişi ifadeye çağrıldı

Yayınlanma: 13.03.2024 - 13:12

Güncelleme: 13.03.2024 - 13:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlatılmıştı.

TRT Haber'in aktardığına göre, CHP'deki para sayma görüntülerindeki kişilerden eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.

Söz konusu görüntülere ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada il başkanlığı binasının alımıyla ilgili olduğu ve 2019 yılına ait olduğu bildirilmişti. Görüntülerin mal sahibinin avukatlık bürosundan olduğu açıklanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da görüntülere ilişkin "O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabi birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratır nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler" ifadelerini kullanmıştı.