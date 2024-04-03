CHP'de yerel seçimin ardından ilk MYK toplantısı!
CHP MYK, yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilk kez Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezinde saat 14.20'de başlayan toplantıda, yerel seçim sonuçları değerlendirilecek.
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