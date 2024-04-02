İkinci parti konumuna düşen AKP'de ilk MYK bugün yapılacak

Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:23

Güncelleme: 02.04.2024 - 10:23

31 Mart yerel seçimlerinde 22 yılın ardından ikinci parti konumuna düşen AKP seçimin ardından ilk kez bugün toplanıyor. AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanacak.

31 Mart yerel seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 35'ini alan AKP 22 yılın ardından ilk kez ikinci parti konumuna düştü. Birçok ilde iddialı seçim kampanyası yürüten AKP İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde istediğini alamadı.

SONUÇLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Yerel seçimlerde AKP'nin 'kalesi' olarak görülen Üsküdar, Eyüpsultan, Bursa, Balıkesir, Afyonkarahisar, Yozgat, Adıyaman gibi birçok il ve ilçe el değiştirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarının değerlendirileceği belirtiliyor.