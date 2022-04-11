CHP'den AKP'nin 'ulaşım zammı' eleştirilerine yanıt

11 Nisan 2022 Pazartesi, 23:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP'li meclis üyesi ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ulaşımda yapılan yüzde 40'lık zammın öğrenciye yansıtılmaması için teklif vereceğini açıklamış, farkı İBB'nin sübvanse etmesini talep etmişti.

İBB Meclisi'nde konuşan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Göksu'ya yanıt verdi. Balyalı, "Son yüzde 40'lık zamdan önce bir kişinin kişi başı bilet geliri 3,5 liraydı. Her ne kadar elektronik bilet 5.48 olsa da ücretsiz ve indirimli binenler dolayısıyla bir bilet geliri 3,5 liraydı, gider 12,2 liraydı. Yılda 9 milyar lira ulaşımı sübvanse ediyoruz. 3 milyar lira etmemiz gereken yerde 9 milyar lira sübvanse etmemizin nedeni AK Parti'nin kötü ve yanlış ekonomi yönetimidir" dedi.

"KYK BOÇLARININ FAİZLERİ SİLİNSİN"

Balyalı, AKP'nin ekonomi yönetimini eleştirerek "Kurları 15-16 liraya getiren biz değiliz. Arkadaşlardan çok doğru bir öneri geldi. Bunun da AK Parti önlemini alsın. Eğer samimilerse bu öğrenci kardeşlerimizin almış olduğu KYK borçları var. Bunların faizlerinin silinmesi noktasında iktidarda bulunan AK Parti grubu bir hamle yapabilir diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Balyalı şöyle devam etti: