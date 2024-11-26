CHP'den ‘Atatürkçü teğmenler’ tepkisi: Meclis'e ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ dövizleri asıldı!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:47

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:20

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) 2025 bütçesini görüşmek için Komisyon Başkanı ve AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Muhalefet milletvekilleri komisyonda üzerinde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' yazılı dövizler taşıdı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in vekillerle selamlaşması sırasında CHP'li vekiller, Güler'e Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında kılıç çatan ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı atmalarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen 5 teğmen ve 3 komutana ilişkin, 'kamuoyunda tartışılması bile ayıptır' 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyerek tepki gösterdi.

‘2 BİN 564 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ’

Komisyonun başlangıcında sunum gerçekleştiren Bakan Güler, günümüzde dünyadaki güvenlik ortamının karmaşık ve belirsiz olduğunu belirterek hassas bir dönemden geçildiğini ve Türkiye’nin etrafının ateşten çember olduğunu söyledi. Bu sebepten Türkiye’nin güçlü bir savunma yapısına ihtiyacı olduğunu kaydeden Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesinden başlayarak etkin bir mücadele sürdürdüğünü, uluslararası güvenlik ve barış ile istikrarın desteklenmesi için ‘yerli ve milli’ savunma sanayinin geliştirilmesine kadar üstlenilen tüm görevlerin İstiklal Harbi’nden bu yana en kapsamlı ve etkin faaliyetleri sürdürdüğünü ifade etti.

Terör örgütü PKK ile mücadelede bu yılın başından itibaren 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Güler, Bakanlığı yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlere değindi, tatbikat sayılarını ve Türkiye’nin katıldığı misyonları açıkladı. Güler, FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana 23 bin 879 kişinin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakan Güler, ayrıca elektronik harp ve siber güvenlik teknolojilerinin güçlendirildiğini söyledi.

"SAHİP ÇIKMAK ZORUNDASINIZ"

Bakan Güler’in konuşmasında teğmenlere değinmemesi üzerine tepki gösteren CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Cevap vermeniz lazım. Ne zaman açıklayacaksınız? Bu ordu Mustafa Kemal’in ordusu sahip çıkmak zorundasınız bu ordu size emanet’ dedi. Sarı’nın sözlerinin ardından AKP sıralarından ‘disiplin’ sesleri AKP'li Ejder Açıkkapı, 'askerlik yapmadın mı sen bilmiyor musun? askerlik disiplindir şov yapıyorsun' ifadelerini kullandı. AKP'li İsmail Güneş ise, 'Paralı askerlik yapmış' diye konuştu. Yaşanan tartışmaların ardından komisyona 15 dakika ara verildi, Bakan Güler alandan dışarı çıktı.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI’NA 1 MİLYARLIK BÜTÇE

Öte yandan TBMM’ye sunulan Dışişleri Bakanlığı 2025 bütçe teklifinde 2024 yılında 440 milyar 496 milyon 960 bin TL olarak belirlenen bütçenin yaklaşık yüzde 41’lik artışla 2025 yılında 623 milyar 899 milyon 190 bin TL olarak belirlenmesi öngörülüyor. Savunma Sanayi Başkanlığı’nın 2025 yılı bütçe teklifi ise, 1 milyar 137 milyon 681 bin TL olarak belirlendi.