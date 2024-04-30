CHP’den belediye başkan adayı olan Abdülkadir Bedir evinde ölü bulundu

Diyarbakır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Sur Belediyesi Başkan Adayı olan Abdülkadir Bedir (55) başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:29
CHP’den belediye başkan adayı olan Abdülkadir Bedir evinde ölü bulundu
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Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’ndeki bir sitede bulunan dairesinde tek başına yaşayan ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde CHP’nin Sur Belediyesi Başkanı Adayı olan Abdulkadir Bedir’den haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde evine gitti.

Kapıyı açan yakınları, Bedir’i elinde tabancayla yerde kanlar içerisinde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Bedir’in başına aldığı tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

Bedir’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada yapılan işlemlerin ardından cenazesi ailesine teslim edilerek Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Bedir’in intihar ettiği üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayrıca Bedir’in 28 Nisan’da akşam saatlerinde öldüğü, Amedsporlu taraftarların evinin yakınlarında şampiyonluk kutlaması için havai fişek patlattığı sırada tabancasını ateşlediği, komşularının da silah sesini ayırt edemedikleri için durumu fark edemedikleri belirtildi.


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