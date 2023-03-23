CHP'den belediyelere 'Ramazan' çağrısı yapıldı!

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 12:56

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 12:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ramazan ayı nedeniyle partisinin belediye başkanlarına bir yazı gönderdi.

"İHTİYAÇLARA UYGUN SOSYAL POLİTİKALAR BELİRLENMELİ"

Yazıda, bu yıl mübarek Ramazan ayının, Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısı içinde ve siyasi iktidar eliyle yaratılan ağır ekonomik krizin devam ettiği bir ortamda yaşanacağını belirten Torun, şu ifadelere yer verdi:

"2019 yerel seçimlerinden bu yana, pandemide, yangınlarda, sellerde, ekonomik buhranda ve son olarak depremlerde vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan siz değerli belediye başkanlarımıza, Ramazan ayı boyunca da önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla belediyelerimizin; ihtiyaç sahiplerini hayat pahalılığına karşı desteklemeleri ve Ramazan ayını huzur içinde geçirmelerine yardımcı olmaları büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimizin, devam eden sosyal yardımlarına; iftar/sahur desteklerini de ilave etmeleri, bunun yanında Ramazan ayı için ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlemeleri yerinde olacaktır."

"BİR NEBZE OLSUN RAHAT NEFES ALACAKLARDIR"

Özellikle deprem bölgelerindeki yurttaşlar için destek sunulmasını isteyen CHP'li Seyit Torun, şöyle devam etti:

"Sunulacak destekler, yakınlarını ve maddi imkânlarını kaybeden vatandaşlarımızın bir nebze de olsa rahat nefes almalarını sağlayacaktır. Siyasi iktidarın kötü yönetimi nedeniyle ağır mağduriyetler yaşayan insanlarımızın yanında durmak, milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu vesile ile tüm imkansızlıklara ve tüm baskılara rağmen hizmetlerine devam eden siz değerli belediye başkanlarımızı bir kez daha kutluyor, her birinize şükranlarımı sunuyorum. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."