Uzmanlar uyardı: 'Silahlanma kontrolsüz'

Yayınlanma: 20.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 07:31

Türkiye’de her gün 10 vaka olduğuna işaret eden Ayhan Akcan, “Silahlar her an ulaşılabilir olduğu ve caydırıcı yasalar bulunmadığı için cinayet vakaları devam ediyor. Türkiye’de üç aileden birinde böyle dramatik bir geçmiş var” dedi. İnternette satılan silahlara ilişkin Akcan, “Sosyal medyada alma satma gibi durumların olmaması ya da zorlaştırılması lazım. Hem ucuz hem kimlik bilgileriyle alınabiliyor. Ciddi bir kontrol sistemi yok” dedi.

İsa Altun ise “Birkaç sene önce İstanbul’da Bahçelievler ilçesinde bir ortaokul öğrencisi bir arkadaşıyla tartışıyor. Bu öğrenciyi darp ediyorlar. Darp ettikten sonra telefonunu satıyor ve silah temin ediyor. Arkadaşını katlediyor. Sayıları milyonlarla ifade edilen ruhsatsız silah mevcut. Kontrolsüz bir silahlanma var” diye konuştu.

"RUH SAĞLIĞI HARİTASI"

Ceza ve yaptırımların arttırılması gerektiğine vurgu yapan Altun, “Bir av tüfeğini çok rahat edinebiliyorlar. Eğer ben avcılık yapacağım diyorsa beyanı yeterli, evrakları dolduruyor gidip rahat bir şekilde ruhsatlı silahını alabiliyor” ifadelerini kullandı. Pandemi, deprem, savaşlar, ekonomik sıkıntıların agresyon yarattığına dikkat çeken Altun, “Türkiye’de ruh sağlığı haritası çıkarılmalı. Öfke ve stres kontrolü konusunda hükümetin acil tedbirler alması lazım” yorumunu yaptı.

Trabzon’da, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özdemir, Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi’nde, 10 Haziran’da yaşadıkları sitenin bahçesinde oynarken mermi başına isabet etmişti. Kerem Can Özdemir’in olaydan iki gün sonra erken doğumla dünyaya gelen kardeşinin tedavisi ise aynı hastanede sürüyor. Yaklaşık üç hafta erken dünyaya gelen bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alınmıştı.