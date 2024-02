TKP’den 'Can Atalay' eylemi: ‘Meclis hükümsüzdür’

Yayınlanma: 01.02.2024 - 21:36

Güncelleme: 01.02.2024 - 21:36

Kitlesel katılımın olduğu eylemde TKP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam ve Sanatçı Orhan Aydın konuşma yaptı.

Maçoğlu konuşmasında “Bugün hukuksuz bir şekilde Can yoldaşımızı tutsak etmeye çalışanlara karşı buradayız. İyi bilsinler ki bu halkın seçtiği milletvekilini düşürenler bu halkın gözünde ve vicdanında yok olacaklar. Biz biliyoruz, 100 yıldır bu topraklarda mücadele eden komünist, sosyalist dostlarımız var. Can da bunlardan biriydi. İyi bilsinler ki bu halkın seçtiği milletvekilini düşürenler bu halkın gözünde ve vicdanında yok olacaklar. Korkuyorlar, onların korkularını arttıracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar kaçacakları bir yer kalmadı. Önümüzdeki süreçte her biri iyi bilsin ki halkın vicdanı önünde yok olup gidecekler. Merak etmeyin biz kazanacağız yoldaşlar” ifadelerini kullandı.

“YAŞANANLARIN 12 EYLÜL’DEN FARKI YOK”

Aydın konuşmasında “Yoldaşlar, kardeşler. Ben 12 Eylül faşizmini yaşadım. O zaman da parlamento, mahkemeler işlevsiz hale getirilmişti. Bugün yaşananların hiçbir farkı yoktur. Can atalay bizim kardeşimizdir, yoldaşımızdır, bir gezi direnişçisidir. AKP-MHP faşizmini reddediyoruz. Artık, dayattıkları bu faşizmi ayaklarımızın altına alıp onurlarımızı birleştirme vaktidir, bugün faşizme karşı birleşmeyenler faşizmin hapishanelerinde buluşurlar” dedi.

“GERİCİ MECLİS, HALKI TEMSİL EDEMEZ”

Basın açıklamasını okuyan İnam “Sevgili dostlar. Bugün TİP Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin hukuksuzca düşürülmesi nedeniyle buradayız. Öfkeliyiz, kızgınız. Halkın seçme ve seçilme hakkına saldıran bu kararı protesto ediyoruz. Bu atılan adımın nedeni Can Atalay’ın Gezi Direnişinde hüküm giymiş olmasıdır. Üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen o meşruluktan ve haklılıktan o kadar korkuyorlar ki bu bundan kurtulmak için her türlü hukuksuzluk ve kuralsızlığı göze alabiliyorlar. Açık söyleyelim, AKP’nin gitmesi için AKP’ye benzeme stratejisi bu ülkeyi bu hale getirdi. AKP’nin gitmesi için bu halkın karşısına hiç utanmadan gerici, piyasacı, işbirlikçi siyaset sunuldu. TBMM, AKP karşıtı sıfatıyla, gericilerle, tarikatçılarla, patronlarla dolduruldu. Böyle bir mecliste okunan karar, usul, hukuk bizler için hükümsüzdür. O gerici meclis halkı temsil edemez. Etmiyor, etmeyecek! Can Atalayın milletvekillliğinin düşürülmesi yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

“AKP’YLE İŞ PİŞİRENLERİ UYARIYORUZ”

İnam açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Akp’ye sesleniyoruz; seçme ve seçilme hakkına saldırınızı reddediyoruz. Patronlar, tarikatlar için ihtiyacınız olan yeni anasayanızı reddediyoruz. Bu süreçte AKP ile iş pişiren, uzlaşmaya varmaya çalışan tüm siyasetçileri uyarıyoruz.O Mecliste o karar okunmuş ve konu kapanmış gibi davranılmasını, hiçbir şey olmamış gibi yola devam edilmesini sineye çekmiyoruz. O mecliste yapılacak tek şey mücadele etmektir! Tip milletvekili Can Atalay derhal serbest bırakılmalı, vekilliği geri verilmelidir.”