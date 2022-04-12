CHP’den Cemal Kaşıkçı cinayeti için 'fiili gensoru'

12 Nisan 2022 Salı, 21:21

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda yarın görüşülecek bir uluslararası anlaşmayı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve cinayet dosyasının kapatılarak Suudi Arabistan’a devredilmesi sürecindeki sorumluluklara dikkat çeken fiili bir gensoru görüşmesine dönüştüreceklerini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Bugün Genel Başkanımız Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dikkat çekti. Yarın, bir uluslararası anlaşmada, anayasal olarak elimizden alınmış gensoru yetkisini kullanacağız” ifadelerini kullandı.

"TÜM SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI YAPIYORUZ"

“Yarınki görüşmeleri bir fiili gensoruya dönüştürerek Cemal Kaşıkçı cinayeti ve cinayet dosyasının Suudi Arabistan’a gönderilmesi konusunda hükümetin sorumluluklarını, diplomatik sorunları, yargısal sorunları ve vicdani sorunları tartışacağız” diyen Özel, tüm partilere de çağrı yaptı: