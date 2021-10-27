CHP'den Erdoğan'a çok sert 'video' tepkisi

27 Ekim 2021 Çarşamba, 18:56

CHP, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'taki linç girişimi görüntülerini izletmesi ile ilgili olarak "AKP Genel Başkanı, bu videoyla azmettiricisi olduğu suçları üstlenmiştir" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma sırasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı linç girişiminin görüntülerini izletmişti. CHP’nin sosyal medya hesabından, Erdoğan’ın izlettiği videodan bir bölüm paylaşıldı.

'ER MEYDANINDAN KAÇMA ERDOĞAN, GELİYOR GELMEKTE OLAN!'

Paylaşımda, şu mesaj verildi:

Bugün, partisinin grup toplantısında, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç ve saldırı görüntülerini izleten AKP Genel Başkanı, bu videoyla azmettiricisi olduğu suçları üstlenmiştir. Er meydanından kaçma Erdoğan, geliyor gelmekte olan! pic.twitter.com/3Sa6FWcXVx — CHP ???? (@herkesicinCHP) October 27, 2021

"Bugün, partisinin grup toplantısında, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç ve saldırı görüntülerini izleten AKP Genel Başkanı, bu videoyla azmettiricisi olduğu suçları üstlenmiştir. Er meydanından kaçma Erdoğan, geliyor gelmekte olan!"

Savaş meydanlarında kurulan Cumhuriyet Halk Partisi, Kuvayi Milliye'nin özüdür. Partimiz de liderimiz de tehditlere boyun eğmez! Bu ahlaksızlığı aynen iade ederiz. Yüreğin yetiyorsa, kendi seçeceğin bir kanalda Genel Başkanımız'ın karşısına çık Recep Tayyip Erdoğan"