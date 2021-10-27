Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'linç' yanıtı
Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de açıklama yaptı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında 2019'da Ankara Çubuk'ta kendisine yönelik linç girişimi görüntülerini izletmesine değinen Kılıçdaroğlu, ''Adeta birilerine 'yarım kalan işi bitirin' demiş'' diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısından Çubuk'taki linç girişimine ilişkin görüntüleri göstermesine yanıt olarak, "Şahıs bugünkü grup toplantısında benim görüntülerimi izletmiş. Adeta birilerine 'yarım kalan işi bitirin' demiş. Ne senden ne senin şurekandan korkmuyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu, açıklamasında "iş başa düştü" diyerek iktidara seslendi, 4 maddede hayatı geçirilmesi gerekenleri sıraladı.
'ÜLKEMİZİN BU HALİNİ KABUL ETMİYORUM'
Kılıçdaroğlu, "İktidar ne yapıyor? Her gün yeni bir zam ilan ediyor. Çok kısa bir zaman içinde elektrik faturaları üç kez zamlandı, doğalgaza 8 kez zam yapıldı. Ülkemizin bu halini ben kabul etmiyorum. Bu nedenle tüm enerji paydaşlarına bir mektup gönderdim. Zamlarla mücadale konusunda benimle çalışmak isteyen herkesi davet ettim. Sağolsun paydaşlar, çağırımıza karşılık verdiler" dedi.
"Erdoğan'a sesleniyorum" diye Kılıçdaroğlu hayata geçirilmesini talep ettiği 4 maddeyi şöyle sıraladı:
1. Kara Kış Fonu'nu kurarak halka destek ver.
2. Elektirik faturalarındaki KDV'leri kaldır.
3. Doğalgaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV'leri kaldır.
4. Sosyal tarife uygulamasını başlat.
Kılıçdaroğlu, "Kara kışı geçirelim seninle sandıkta görüşeceğiz" diye konuştu.
'SADECE TRT FONUNUN KALDIRILMASI BİLE YÜZDE 20 ORANINDA İNDİRİM SAĞLAYACAK'
Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:
- Buradan halkımızı seslenmek istiyorum. Kime oy vermiş olursanız olun. Bu enerji meselesinde birlikte mücadele edeceğiz, etmek zorundayız. Atlatmamız gereken bir kış var. Kıştan sonra zaten iktidara geleceğiz , orası kolay. Şahsa buradan sesleniyorum. Eğer bunları yaparsan milletimiz biraz olsun rahatlayacak.
- Her şeyden önce acilen kara kış fonu kurarak vatandaşımıza destek ver. Faturadaki KDV'yi kış boyunca kaldır. Sadece TRT fonunun kaldırılması bile yüzde 20 oranında indirim sağlayacak. Doğalgaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV'yi kaldır. Enerjiye bağlı sıkıntıların ticari boyutu var.
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