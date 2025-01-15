CHP’den İstanbullulara ‘Beşiktaş’ çağrısı!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 19:22

Güncelleme: 15.01.2025 - 19:22

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları, PM üyeleri, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının da katılımıyla gerçekleşecek buluşmaya İstanbulluları davet eden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik video mesajında, “Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat tam 60 saattir gözaltında. Tam bir itibar suikasti ile karşı karşıyayız. Bu itibar suikastini gerçekleştirenlere karşı, bütün İstanbulları yarın saat 14.00’da Beşiktaş Belediyesi’nin önünde, demokrasimize sahip çıkmaya, millet egemenliğine sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu itibar suikastini gerçekleştirenlerin hedefi sadece Rıza Akpolat değil. Cumhuriyetimizin değerlerini hedef alıyorlar. Türkiye’nin demokrasisini hedef alıyorlar.

“TÜM İSTANBULLULARI DAVET EDİYORUM”

Buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yarın saat 14.00’da Beşiktaş Belediyesi’nin önünde tüm İstanbulları millet egemenliğine sahip çıkmaya davet ediyorum” sözlerine yer verdi.

CHP YARIN BEŞİKTAŞ’TA

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri ve vekilleri belediyeden ayrılmayayarak nöbetlerini sürdürürken, belediye dışında vatandaşlar ve partililer de desteklerini göstermek için toplanma halindeler.

Yarın gerçekleşecek buluşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere partinin üst düzey yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanı da katılacak.