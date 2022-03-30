CHP’den kadınlara yönelik şiddetle mücadele teklifine ‘İstanbul Sözleşmesi’ şerhi

30 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

CHP milletvekilleri Gamze Taşcıer, Jale Nur Süllü, Suzan Şahin, Aysu Bankoğlu, Candan Yüceer ve Neslihan Hancıoğlu, Adalet Komisyonu’nda görüşülen ve sağlıkçılar ile kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin düzenlemeleri içeren torba yasa teklifine ilişkin muhalefet şerhi hazırladı.

ŞİDDET OLARAK DÖNÜYOR

Düzenlemenin torba yasayla getirilmesinin eleştirildiği şerhte, “Teklif, son 20 yılda hızla artarak sağlık çalışanlarının hayatını tehdit eden sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda kapsamlı bir teklif bekleyen sağlık emekçilerinin ve sağlık örgütlerinin taleplerini karşılamaktan uzak olduğu gibi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda da oldukça yetersizdir” ifadelerine yer verildi. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının toplumun iktidara desteğini azaltmasına ve bu yasa teklifinin hazırlanmasına neden olduğu vurgulanan şerhte, “Ne yazık ki ülkemizde her geçen gün ‘müjde’ adı altında duyurulan her paket yeni bir hak kaybı metnine dönüşmektedir. Bu durum kadınlara şiddet olarak geri dönmektedir” değerlendirmesine yer verildi.

HAKSIZ TAHRİK YOK

Türkiye’de 20 yılda, 7 bin 990 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü aktarılan şerhte, şunlar kaydedildi: “2022’nin ilk iki ayında 49 kadın cinayeti yaşanmıştır. Son yıllarda şüpheli kadın cinayetlerindeki artış da korkutucu rakamlara ulaşmış, 2021’de 217 olan şüpheli kadın ölümleri sayısı kadın cinayeti sayısına yaklaşmıştır. Ancak, teklifte şüpheli ölümlerin etkin kovuşturulmasına ilişkin hiçbir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ayrıca, ‘Aldattı, cilveli saat sordu, tayt giydi, evi süpürmedi’ gibi gerekçelerle verilen tahrik indirimleri ile kadına karşı şiddet yargı aracıyla meşrulaştırılmaktadır. Teklifte haksız tahrik indirimine ilişkin bir düzenlemenin yer almaması, şiddetin nedenlerini sorgulamadan, gerçek çözüm yolları irdelenmeden ve hatta bunları perdeleme amaçlı hazırlandığının bir başka göstergesini oluşturmaktadır. Haksız tahrik ve takdiri indirim nedeni ile cezasızlık pratiğini değiştirecek gerçek anlamda dönüştürücü bir düzenleme yapılmadığı sürece sorunlar artarak devam edecektir.