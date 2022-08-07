CHP'den Mehmet Ali Çelebi açıklaması: Cesaretleri varsa...

07 Ağustos 2022 Pazar, 17:47

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, daha önce CHP Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağını iddia etti. Birçok siyasetçiden tepki alan Çelebi, bu kez CHP sıralarına soruldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağı yönünde iddialar var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Özel, şöyle yanıt verdi:

"Mehmet Ali Çelebi'nin Cumhur İttifakı'yla ilgili yaptığı açıklamalar gerçekten talihsiz açıklamalardır. Benim açımdan ayrıca şöyle bir sorunu var; biz Veli Ağbaba ve Nurettin Demir ile birlikte Mehmet Ali Çelebi'yi cezaevinde ziyaret etmiş, onun AKP ile ilgili yakınmalarını en yakından dinlemiş, onun nikah şahitliğini yapmak üzere Genel Başkanımıza onun talebini iletmiş, onun nikahına genel başkanımız katılmış ve şahitlik yapmasını sağlamış, onu herkes darbecilik yapmakla suçlarken ona sahip çıkmış 3 kişiden biriyiz. AKP hakkında söyledikleri ortada. Benim Hulusi Akar ile tartışmamda, arkadan bana verdiği destek ortada. Hulusi Akar'a, 'Sen silah arkadaşlarının bedduasını alan adamsın. 234 silah arkadaşın sana hakkını helal etmeyerek öldü' dediğimde, beni mahkemeye verdiğinde Hulusi Akar'ın 224 silah arkadaşı, Mehmet Ali Çelebi'ye isimlerini yazdırarak 'Özgür Bey'e destek veriyoruz' demişlerdi çünkü onu bizim arkadaşımız olarak gördüler. Bugün sosyal medyaya yansıyan açıklamalar ortada. Silahlı Kuvvetler'den geçmişte Çelebi'ye sahip çıkanlar, onunla birlikte yargılananların tepkileri ortada... Ancak Çelebi, CHP'ye dünya kadar laf ederek gitti. Gittiği gün söyledim; 'Burası baba evi. Gidersin, kapıyı çarpar da gidersin ama baba evini yakıp gitmezsin.' Yapmaya çalıştığı oydu. Bu evinin tapusunda tek bir isim yazıyor. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

"BUNUN İZAHI YOK"

Memleket Partisi'ne gitti oradan da ayrıldı. Gözümüzle gördük, MHP ile temasları oldu. Bugün öğreniyoruz ki AKP'ye gidecekmiş, bunu da yalanlamıyor. Bunu ne için yapıyor? Şunun için yapıyor; Memleket Partisi'ne giderken orada büyük bir başarı yakalayacağını düşünüyordu, o olmayınca onu bıraktı. Sonra MHP'de de olmadı. Şimdi ise milletvekilliğini sürdürmek için AKP'ye gidiyor. Bunun izahı yok. Geçmişte milletvekili transferlerine ilişkin de Erdoğan'ın laflarını İzmir basının ortaya koymasını ve Çelebi'ye sormasını beklerim.

"ŞİMDİ ÇIKSIN İZMİR'DE BİR DOLAŞSIN BAKALIM"

Ancak AKP kendine bu kadar laf söyleyen birini, sırf elverişli olur, CHP'ye karşı kullanırız diye bünyeye alıyorsa, bu kişi İzmir milletvekilidir. AKP onu İzmir'den kaçırıp başka bir yere koymasın veya İzmir'de kendi teşkilatlarından birilerinin hak ettiği sıralara koymasın da, sınıra koysun. Kararı İzmirliler versin bakalım. AKP, Mehmet Ali Çelebi'yi milletvekili yapma karşılığında aldığına göre, Çelebi'yi de bugün kaç milletvekili çıkardıysanız o sınıra koyun. Koyun da İzmirliler Çelebi'ye ne dediklerini bir göstersinler bakalım. Tutup da öyle kaçırıp başka yerlerde milletvekili yapma sözü vermeyin. İzmirliler Çelebi'ye ne diyorlar görelim. Şimdi çıksın İzmir'de bir dolaşsın bakalım. İzmir'de, İzmirlilerden AKP karşıtlığı üzerinden alınan oyları, götürüp AKP'ye vermek nasıl bir şeymiş, Çelebi anlatsın.

"ÇOK AĞIR ŞEYLER SÖYLEYEBİLİRİM"

Çok söyleyeceğim söz var kendiyle ilgili, çok ağır şeyler söyleyebilirim ama ben bu konudaki değerlendirmeyi İzmir'deki seçmene bırakıyorum. Cesaretleri varsa İzmir'deki sınır noktadan aday olsun bakalım. O zaman görelim milletin vekili miymiş Reis'in vekili miymiş."