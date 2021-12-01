CHP’den mitinge çağrı: O sandık milletin önüne gelecek

01 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba ve Ali Öztunç’un da aralarında yer aldığı heyet Mersin, Karaman, Niğde, Hatay, Osmaniye, Maraş, Adana il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantılara Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile ilçe belediye başkanları da katıldı. CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, “Mersin’de tarihi bir dönemecin eşiğindeyiz. Ülkeyi ağır ekonomik krize, büyük bir yönetim kaosuna sürüklemiş bu iktidara 4 Aralık Cumartesi Günü çıkış kapısını göstereceğiz. Uçuruma doğru yuvarlanmakta olan bu ülkeyi kurtarabilecek tek güç milletin iradesidir” dedi.

"BUNDAN KAÇIŞ YOK"

Türkiye’nin hızlı bir şekilde erken seçime gitmesi gerektiğine işaret eden Salıcı da “Sandık bir an önce vatandaşın önüne gelsin, vatandaş kendi tercihini kullansın. CHP ve Millet İttifakı’nın güçlü kadroları Türkiye’yi bu sorunlu dönemden çıkarmak için elinden gelen çabayı ortaya koyacak. Bununla ilgili kadrolarımız ve çözüm önerilerimiz hazır. Eksik olan sandığın vatandaşın önüne gelmesi” dedi. Salıcı, şöyle konuştu: “Türkiye’ye neden erken seçime ihtiyaç olduğunu Mersin’den haykıracağız. Bu çalışmalarımızdan rahatsızlar. Ellerindeki tüm imkânları kullanarak Tayyip Erdoğan’a vermiş oldukları Cumhuriyet Meydanı’nı, önümüzdeki dönemin iktidarı CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na vermemek için ellerinden geleni yaptılar. Korkunun ecele faydası yok. Geliyor gelmekte olan. Ne yaparsanız yapın 4 Aralık günü Mersin’den tüm Türkiye’ye canı yanmış vatandaşlarımızla birlikte geçmişte AKP’ye, MHP’ye oy vermiş ama bu basiretsizlikleri görüp ‘Bir daha bunlara oy vermem’ diyen vatandaşlarımızla beraber Türk bayraklarımızla hep beraber haykıracağız. O sandık vatandaşın önüne gelecek. Vatandaş da gereği ne ise yerine getirecek. Bundan kaçış yok. Buradan ülkeyi güçlendirilmiş parlamenter sistemle tanıştıracak yolun adımlarını atmaya başlayacağız.”