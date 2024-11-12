CHP'den 'veri sızıntısı' iddialarına tepki: 'Emanet edemiyoruz!'

Yayınlanma: 12.11.2024 - 00:30

Güncelleme: 12.11.2024 - 00:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın veri sızıntısı iddialarına tepki gösterdi.

"AKP iktidarının veri ihlallerine bir yenisi daha eklendi" diyen Okakın, "'Dark Web' olarak adlandırılan yasadışı forum sitelerinde geçtiğimiz yıllarda E-Devlet, E-Nabız, Halk Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemi, GSM verileri, banka hesap bilgileri, tapu kayıtları, adli sicil kayıtları ve benzeri veri setlerinin paylaşıldığına dair iddiaları hatırlıyoruz.

Her defasında yetkili mercilere yönelttiğimiz uyarılar sonuçsuz bırakılmış ve AKP döneminde alışık olduğumuz jet yalanlama sistemine başvurulmuştu. Bununla da yetinmeyip söz konusu sızıntılarda ihmali olabilecek kamu görevlilerine dair hiçbir yaptırım uygulanmadığı gibi konuyu kamuoyunun gündemine taşıyan gazetecileri cezalandırma yolu tercih edilmişti.

Gelinen noktada iktidarın tüm bu yaşananlardan hiçbir ders almadığını görüyoruz. Bugün basına yansıyan bir haberde ÖSYM sistemindeki YKS, ALES, DGS, YÖKDİL sınavlarında alınan tüm sonuçların verilerinin sızdırıldığı iddia edildi. Yine gün içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğünün kullandığı Polnet sisteminin de hacker’ların eline geçtiği paylaşıldı. Emeğimizi emanet edemediğimiz gibi emniyetimizi de emanet edemiyoruz" ifadelerini kullandı.