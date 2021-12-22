CHP'li Adıgüzel açıkladı: '100 bini aşkın öğrenci açıkta kaldı'

22 Aralık 2021 Çarşamba, 17:25

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Adıgüzel’in, 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na yönelttiği sorulara yanıt geldi.

Gelen yanıta göre, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarında barınmak için başvuru yapan toplam 664 bin 051 öğrencinin ise 556 bin 161’i yurda yerleştirildi. Buna göre, 107 bin 890 öğrenci açıkta kaldı. Adıgüzel, 3 milyon 800 bin öğrencinin örgün eğitimde olduğu düşünüldüğünde her 5 öğrenciye yalnızca 1 yatak düştüğünü söyledi.

“İSTANBUL’DA YATAK KAPASİTESİ 28 BİN”

Öte yandan, 2018-2021 yılları arasında 221 bin 134 yatak kapasiteli 230 yeni yurt binasının hizmete açıldığı belirtildi.

Ankara’da mevcut yatak kapasitesi 30 bin 797, İstanbul’daki yatak kapasitesi 28 bin 805, İzmir’deki yatak kapasitesi ise 16 bin 856 olarak açıklandı. Ankara’da 6 bin 403, İstanbul’da 15 bin 267 yatak kapasiteli yurtların yapımının devam ettiği bilgisi verildi. İzmir için ise “7 bin 666 yatak kapasiteli yurtların yapımı devam etmektedir. Ayrıcı 6 bin yatak kapasiteli yurtların ise proje çalışmaları sürmektedir” denildi.

“168 BİN ÖĞRENCİYE KREDİ ÇIKMADI”

Kredi başvurularına yönelik soruya gelen yanıtta ise 2021-2022 döneminde kredi için başvuran 777 bin 718 öğrenciden 609 bin 370’ine tahsis işlemi yapıldığı ifade edildi. Buna göre, 168 bin 348 öğrenciye ise kredi çıkmadı.

Adıgüzel’in Komisyon’da dile getirdiği, KYK borçlarındaki faizlerin silinmesi, ayrıca yoksulluk sınırının altında maaş alan KYK borçlularını kredi geri ödemelerinden muaf tutacak düzenlemeye yönelik talebi ise yanıtsız kaldı.

Sayıştay raporunda, konut ve işyeri niteliğindeki bazı binaların öğrenci yurdu olarak kullanımına uygun olmadığı halde kira sözleşmelerinin feshedilmediğini ve bazı sözleşmelerin süresinin uzatıldığına dikkat çekmiş, deprem, yangın ve imar mevzuatlarının gerektirdiği teknik asgari koşulların sağlanamadığı yurt binalarında öğrenci barındırılmasının telafi edilemeyecek zararlara yol açabileceğini belirtmişti.

Bakanlık’tan gelen yanıtta, şu değerlendirme yapıldı:

“2014 yılından itibaren il ve ilçelerde yurt ihtiyacının giderilebilmesi amacıyla inşaatı tamamlanmış konut veya işyeri olarak inşa edilmiş binalar öğrenci yurdu olarak kiralanmıştır. Ancak söz konusu binaların öğrenci yurdu olarak kullanılabilmesi için teknik personel tarafından binalar incelenmekte, incelenme sonucunda bina sahiplerinden yurt için gerekli tadilatların yapılması istenmekte, ayrıca ilgili Belediyesince onaylanmış yürürlükteki yönetmeliklere uygun düzenlenmiş yapı kullanma izin belgesi, deprem, yangın vb. belgeleri olmayan binalar teslim alınmamakta, öğrencilerin hizmetine sunulmamaktadır”

Yurtlarda kalan öğrencilerin en çok şikayet ettiği konulardan biri “porsiyonların küçülmesi” olmuştu. Adıgüzel’in yurtlarda yemek porsiyonlarının azaltıldığına yönelik sorusuna gelen yanıtta ise, yurtlarda bulunan yemekhanelerde satışa sunulan yemeklerin fiyatının Bakanlıkça üçüncü sınıf içkisiz lokanta fiyatları ve piyasa fiyatlarından yüzde 35 indirim yapılmak suretiyle tespit edildiği, yemek gramajlarında ise 2019, 2020, 2021 yıllarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

"MEVCUT KAPASİTE ANCAK 5 ÖĞRENCİDEN BİRİNE BARINMA İMKANI SAĞLIYOR"

CHP’li Adıgüzel, gelen cevaba ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bakanlığın son verilerine göre, bu yıl 100 bini aşkın öğrenci herhangi bir yurda yerleşemediği için açıkta kaldı. İktidarın ve Bakanlığın yurt sorunu yok iddiaları da bu son verilerle birlikte bir kez daha çürütülmüş oldu. Biz Bakanlığa açıkta kalan öğrencileri her sorduğumuzda, bize dönüp ‘yurt yatırımlarımız artarak devam ediyor’ şeklinde karşılık veriyor. İyi de kardeşim sen 20 yıldır iktidardasın, 20 yıllık iktidarının sonunda 100 bin öğrenci açıkta, mevcut kapasite ancak 5 öğrenciden birine barınma imkanı sağlıyor. Ortada büyük bir sorun var, ancak iktidar bu soruna öğrencileri gözaltına alarak tepki veriyor. Yine Bakan, yurtlardaki internet altyapısı, kota sınırlaması karşısında sessizliğini koruyor. Aylardır soruyoruz. “Kota sınırlamasını kaldıracak mısınız?” diye. Cevap yok. Komisyon’da da cevap vermedi, yazılı soru önergesine de. Niye? Çünkü verecek cevabı yok. Çünkü öğrenciye hızlı, kotasız internet götürecek altyapı yatırımı yok”