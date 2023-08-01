CHP’li Ağbaba’dan Davutoğlu’na tepki: ‘Keşke ayrı listeden girseymiş, herkes de oy oranını görseymiş’

Yayınlanma: 01.08.2023 - 17:46

Güncelleme: 01.08.2023 - 17:46

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu seçim döneminde İYİ Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile ittifak görüşmeleri yaptığını söyleyerek "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. 'Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Davutoğlu’nun söz konusu ifadeleri üzerine şu tepkiyi verdi:

“Seçim geçti ama keşke böyle bir pişmanlık yaşamasaymış Davutoğlu, keşke ayrı listeden girseymiş herkes de oy oranını görseymiş. İttifak ortağımızla ilgili çok yorum yapmayı doğru bulmam ama bizim arzumuz da oydu; farklı listelerden girerek herkesin oy oranının da belli olması gerekiyordu. Burada herkes şahit ki en çok fedakarlığı Davutoğlu değil CHP yapmıştır. Fedakarlık aranıyorsa listelere bakmak mümkün. Kutlanması gereken birisi varsa da CHP’nin örgütüdür.”