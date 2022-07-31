Spot piyasada doğalgaz fiyatları açıklandı (31 Temmuz 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 40 milyon 327 bin 589 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 5 milyon 264 bin 946 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 166 lira 4 kuruş olarak belirlendi.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 166 lira 4 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 3 milyon 63 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 561 lira 2 kuruş, satış fiyatı 12 bin 771 lira 6 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 117 milyon 93 bin 239 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 118 milyon 714 bin 467 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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