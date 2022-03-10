CHP'li Akın'dan Enerji Bakanlığı ve EPDK'ye: Bunun hesabını vermelisiniz!

10 Mart 2022 Perşembe, 14:24

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıtta planlanan zammın iptal edildiğini, ancak mevzuata göre gereken indirimin yapılmadığını söyledi.

CHP’li Akın, yaptığı açıklamada, “Fırsatını buldu mu zam yapan AK Parti iktidarını, indirim yapması gerekirken ara ki bulasın! Bulamazsınız. Kafasını kuma gömen deve kuşu gibi ortada yoklar. Bunun en somut örneği dün gece yaşandı. Akaryakıtta indirim yapılması gerekirken yapılmadı. Başta Enerji Bakanı Fatih Bey olmak üzere EPDK Başkanı Mustafa Bey ve EPDK yetkililerine soruyorum: Bugün indirim neden yapılmadı” diye sordu.

“BUNUN HESABINI VERMELİSİNİZ”

Akaryakıt ürünlerinde zam ya da indirimin yasal mevzuatın belirlediği formüle göre yapıldığına dikkat çeken CHP’li Akın, şöyle devam etti:

“Bakan Fatih Bey çıkıp formülü vatandaşa anlatmalıdır. Sonra da dün gece yapılması gereken indirimin hangi gerekçelerle yapılmadığını da anlatması gerekir. Kanun hükümleri ile belirlenen akaryakıt fiyatlarının formülüne kim neden ve nasıl müdahale etti? Sorumlular hakkında soruşturma yapılacak mı? Vatandaş evine ekmek götüremezken, yurdun dört bir yanında şoför esnafımız haklı olarak kontak kapatıp iktidara seslerini duyurmak isterken bunun hesabını vermelisiniz.”

“ZAMMIN İPTALİ YETMEZ İNDİRİM YAPILMALI”

Art arda gelen akaryakıt zamlarından kimin nasıl çıkarı olduğunun anlatılması gerektiğini kaydeden CHP’li Akın, “Fatih Bey’e sesleniyorum; dün sadece zammı durdurmak değil yapılması gereken indirimin neden yapılmadığını çıkıp vatandaşlarımıza anlatın. Üst üste zamları yaparken indirimi yapmayan sorumluları tek tek vatandaşa açıklayın. Yasal bir düzenlemeye nasıl müdahale edilip vatandaşın yararına olan bir durum hayata geçirilmemiştir” değerlendirmesinde bulundu.