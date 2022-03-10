CHP'li Akın'dan Enerji Bakanlığı ve EPDK'ye: Bunun hesabını vermelisiniz!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, brent petrol fiyatındaki düşüşe oranla akaryakıt ürünlerinde pompa fiyatına yeteri kadar indirim yapılmadığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) yetkililerine "Akaryakıt fiyatlarının formülüne kim, neden ve nasıl müdahale etti” diye sordu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıtta planlanan zammın iptal edildiğini, ancak mevzuata göre gereken indirimin yapılmadığını söyledi.
CHP’li Akın, yaptığı açıklamada, “Fırsatını buldu mu zam yapan AK Parti iktidarını, indirim yapması gerekirken ara ki bulasın! Bulamazsınız. Kafasını kuma gömen deve kuşu gibi ortada yoklar. Bunun en somut örneği dün gece yaşandı. Akaryakıtta indirim yapılması gerekirken yapılmadı. Başta Enerji Bakanı Fatih Bey olmak üzere EPDK Başkanı Mustafa Bey ve EPDK yetkililerine soruyorum: Bugün indirim neden yapılmadı” diye sordu.
“BUNUN HESABINI VERMELİSİNİZ”
Akaryakıt ürünlerinde zam ya da indirimin yasal mevzuatın belirlediği formüle göre yapıldığına dikkat çeken CHP’li Akın, şöyle devam etti:
“Bakan Fatih Bey çıkıp formülü vatandaşa anlatmalıdır. Sonra da dün gece yapılması gereken indirimin hangi gerekçelerle yapılmadığını da anlatması gerekir. Kanun hükümleri ile belirlenen akaryakıt fiyatlarının formülüne kim neden ve nasıl müdahale etti? Sorumlular hakkında soruşturma yapılacak mı? Vatandaş evine ekmek götüremezken, yurdun dört bir yanında şoför esnafımız haklı olarak kontak kapatıp iktidara seslerini duyurmak isterken bunun hesabını vermelisiniz.”
“ZAMMIN İPTALİ YETMEZ İNDİRİM YAPILMALI”
Art arda gelen akaryakıt zamlarından kimin nasıl çıkarı olduğunun anlatılması gerektiğini kaydeden CHP’li Akın, “Fatih Bey’e sesleniyorum; dün sadece zammı durdurmak değil yapılması gereken indirimin neden yapılmadığını çıkıp vatandaşlarımıza anlatın. Üst üste zamları yaparken indirimi yapmayan sorumluları tek tek vatandaşa açıklayın. Yasal bir düzenlemeye nasıl müdahale edilip vatandaşın yararına olan bir durum hayata geçirilmemiştir” değerlendirmesinde bulundu.
İlgili Haberler
- Akaryakıta zammı protesto ettiler: 'Hükümet istifa' sloganı attılar
- CHP'li Ağbaba: 'Devlet, akaryakıtta ÖTV ve KDV'den feragat etmelidir'
- Son dakika: Akaryakıt zamları iptal edildi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
- Türk medyası bunu da gördü; Ayçiçeği yağı ile yıkandı!
- Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizl
- Doğu Anadolu'da bin 373 köy yolu kapandı
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
- Oyuncak tabancayla markette soygun girişimi
En Çok Okunan Haberler
- Ayedaş, kar yağışına karşı afet planını devreye aldı
- Bir ilde daha eğitime kar tatili!
- PepsiCo Rusya'daki bazı faaliyetlerini askıya aldı
- Eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ dökmüştü
- Uzmanından YKS'ye hazırlık süreci için 6 öneri
- '95 desibel üstündeki sesler işitme kaybı yaratabilir'
- Böbrek sağlığını korumak için bu uyarılara dikkat!
- Meyve-sebzeler nasıl daha iyi temizlenir?
- 'Erken teşhis edilmezse, ölümle sonuçlanabilir'
- Susuzluk idrar yolu enfeksiyonuna yol açıyor