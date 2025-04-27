Gazeteci Ceren Kaynak İskit hayatını kaybetti

Yayınlanma: 27.04.2025 - 21:08

Güncelleme: 28.04.2025 - 00:03

DİSK Basın-İş, Ceren Kaynak İskit'in yaşamını yitirmesi nedeniyle sosyal medyadan mesaj yayımladı.

Açıklamada, "Gazeteci dostumuz Ceren Kaynak İskit'i kaybettiğimizi büyük bir acıyla öğrendik. DİSK Basın-İş olarak ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ankara’da mide rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan gazeteci Ceren Kaynak İskit, gribal bir enfeksiyonun vücuduna yayılması sonucu çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Sevenleri ve gazeteci meslek örgütlerinden İskit'in vefatı sonrası başsağlı mesajları ardı ardına geldi.

38 yaşında hayatını kaybeden genç gazetecinin cenazesi yarın (28.04.2025 Pazartesi) ikindi namazından sonra Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nden kaldırılacak.