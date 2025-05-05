CHP'li Ali Mahir Başarır açıkladı: Saldırganın kızı CHP Genel Merkezi'ni aradı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 21:22

Güncelleme: 05.05.2025 - 21:22

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası saldırıya uğramıştı.

Saldırganın 21 yıl önce evlatlarını katleden Selçuk Tengioğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Tengioğlu'nun bir çocuğunun ise Tengioğlu'ndan kurtulmak için yurt dışına çıktığı öğrenilmişti.

ÖZEL'E SALDIRIDAN SONRA CHP'Yİ ARADI

Halk TV'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun yurt dışındaki kızının CHP Genel Merkezi'ni arayıp yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirttiğini aktardı.

Başarır, "Aradı, çok üzgün olduğunu ve yaşadıklarını anlattı. O çocuğumuz da bu adamın mağduru. İki kardeşinin toprağa verdi, kendisi yurt dışına çıktı. O çocuğun tek şansızlığı öyle bir babası olması" dedi.