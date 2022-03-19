CHP'li Aygun’dan 'zam' tepkisi: 'Süt üreticisinin infazı gerçekleşti'

19 Mart 2022 Cumartesi, 17:08

Artan maliyetler sonrası sattığı bir litre sütle bir kilo yem alamaz hale gelen üreticiler için prim desteğinden sonra çiğ süt fiyatlarında da artışa gidildi. Ulusal Süt Konseyi (USK), internet sitesinden yaptığı duyuru ile, çiğ süt tavsiye satış fiyatında yüzde 21,2 artışa gittiğini açıkladı. Böylece, 4,70 TL olan çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL’ye çıktı.

Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa ilçesinde süt üreticisi Osman Duran’ı ziyaret etti. Aygun burada, Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ sütün litre fiyatını 5,70 TL olarak belirlemesine tepki gösterdi.

'BAKAN, ÇİFTÇİNİN ELİNDEN TUTAR DİYE BEKLEDİK AMA NAFİLE'

Aygun, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bugün itibariyle süt üreticisinin infazı gerçekleşti. Artık süt üretimi yapılamaz duruma geldi. Nasıl mı? 1 litre süt sattığı zaman Avrupa'da bir buçuk kilogram yem alabilirken, ülkemizde bu maalesef yine gerçekleşmedi. Ümitlendik. Dedik ki: Yeni çiçeği buradaki Tarım Bakanı, Türk çiftçisinin besicinin elinden tutar diye bekledik ama nafile. O Afrika'da kuzeyinde, güneyinde tarım yapmanın yolunu açmış kendine. Kendi çiftçisini bırakmış gitmiş, başka yerlerde iş yapmaya bakıyor.

Şimdi bugün süt konseyi toplandı. 4 lira 70 kuruş olan süt litre fiyatını 5 lira 70 kuruşa çıkardılar. Yine 20 kuruş olan süt prim desteğinin de Tarım Bakanlığı bir liraya çıkardı. Biz çarşamba günü Meclis’te dile getirdik. 1 litre sütün prim desteği 20 kuruştan 2 liraya çıkartın. Aynı şekilde pariteye göre bir buçuk kilogram yem alabilecek şekilde taban fiyatı belirleyin. Ama nerede?"

"BIÇAK KEMİĞİ GEÇTİ"

"4.70'ten 5.70'e çıkmış ve yine çiftçi perişan, üretici perişan. Bir litre süt sattığı zaman maalesef bir buçuk kilogram yeme karşılık gelmiyor" diyen Aygun, şu ifadeleri kullandı:

"Bakınız 5.70 diyoruz ama acaba üreticilerin eline kaç kuruş geçecek? Soğutma ve diğer giderleri yine çiftçiye yüklemişiz besiciye sütçüye yüklemişiz ve geldiği noktada 4.30 – 4.40 gibi çiftçinin eline fiyat geçecek. Bir de 1 lira prim desteği 5,40. Bu fiyatlarla çiftçinin ayakta kalması maalesef görünmüyor. Onun için acil olarak süt prim desteğini 2 liraya çıkarttın, ilave olarak süt ve et üreticisine yem desteği verin. 50 kilogram yemin yüzde 50’sini siz karşılayın, bakanlık karşılasın ki bu hayvanlar kesime gitmesin. Baktığın zaman ülkemizin her yerinden haberler geliyor. Gebe inekler kesime gidiyor, işte böyle yavrular daha doğmadan kesime gidiyor ve yok olup gidiyorlar.

Yakın zamanda nasıl tarımda buğdayda, ayçiçekte sıkıntı yaşadıysak aynı şekilde sütte yaşayacağız. Bu tehlike çanları hızlı bir şekilde çalmaya başladı. Sesimizi duyun, feryadımızı duyun bir an evvel aklınızı başınıza devşirin ve üreticinin ayakta kalması için yemini, veteriner ilaçlarıyla beraber elektrik faturasını aşağı indirmesi için prim desteğini 2 liraya çıkarttın, fiyatı da ilave fiyatla beraber bir kilo süt sattığı zaman bir buçuk kilogram yem alabilecek pariyete getirin ki çiftçimiz nefes alsın. Aksi takdirde çiftçinin bugün itibariyle infazı gerçekleşti. Bıçak kemiği geçti."