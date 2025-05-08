CHP'li Aylin Nazlıaka'dan 'Mattia Ahmet Minguzzi' çağrısı!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 10:19

Güncelleme: 08.05.2025 - 10:19

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ikinci duruşmasının bugün saat 09.30'da Kartal Adliyesi'nde yapılacağını hatırlatarak, çağrıda bulundu.

"DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Nazlıaka, yaptığı çağrıda şunları kaydetti:

"Bugün günlerden Ahmet Minguzzi. 14 yaşında hiç tanımadığı kişiler tarafından hunharca katledilmişti sevgili Ahmet. Aile bir yandan evlat acısı yaşarken diğer taraftan maskeli motorlu kişiler tarafından tehdit edilmiş, sosyal medya üzerinden tehditler almış, bu da yetmiyormuş gibi 11 Nisan duruşma günü Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti. Bugün aileyle dayanışmak, adalet arayışımızda sesimizi yükseltmek için saat 09.30'da Kartal Adliyesi'nde gerçekleşecek olan ikinci duruşma için yoldayız. Gelebilen herkesi birlikte olmaya, dayanışmaya davet ediyoruz."