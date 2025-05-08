CHP'li Aylin Nazlıaka'dan 'Mattia Ahmet Minguzzi' çağrısı!

Aylin Nazlıaka, Mattia Ahmet Minguzzi'nin bugün Kartal Adliyesi'nde Anadolu 2'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ikinci duruşması için dayanışma çağrısı yaptı.

CHP'li Aylin Nazlıaka'dan 'Mattia Ahmet Minguzzi' çağrısı!
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ANKA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 10:19

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ikinci duruşmasının bugün saat 09.30'da Kartal Adliyesi'nde yapılacağını hatırlatarak, çağrıda bulundu.

"DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Nazlıaka, yaptığı çağrıda şunları kaydetti:

"Bugün günlerden Ahmet Minguzzi. 14 yaşında hiç tanımadığı kişiler tarafından hunharca katledilmişti sevgili Ahmet. Aile bir yandan evlat acısı yaşarken diğer taraftan maskeli motorlu kişiler tarafından tehdit edilmiş, sosyal medya üzerinden tehditler almış, bu da yetmiyormuş gibi 11 Nisan duruşma günü Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti. Bugün aileyle dayanışmak, adalet arayışımızda sesimizi yükseltmek için saat 09.30'da Kartal Adliyesi'nde gerçekleşecek olan ikinci duruşma için yoldayız. Gelebilen herkesi birlikte olmaya, dayanışmaya davet ediyoruz."


Etiketler: #aylin nazlıaka #dayanışma #Mattia Ahmet Minguzzi #çağrı

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