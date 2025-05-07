'Mattia Ahmet Minguzzi' cinayetinde yeni gelişme: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 07.05.2025 - 13:47

Güncelleme: 07.05.2025 - 13:48

İstanbul'da Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde yakalanan, yaşları 18’den küçük olan M.A.D. ve A.Ö., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Ailenin avukatının başvurusu ve şikayeti üzerine ortaya çıkan iki çocuk şüpheli hakkında 1 Mayıs’ta gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin cinayetin işlendiği pazar yerinde görüldüğü, cinayetin sanıklarıyla birlikte hareket ettiği iddia ediliyordu.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki saldırgan yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi 9 Şubat’ta hastanede hayatını kaybetmişti.

Yakalanan iki sanık ‘çocuğa karşı kasten öldürme suçundan’ 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İlk duruşması 12 Nisan’da görülen dava bir tanığın daha dinlenmesi için 8 Mayıs’a ertelendi.