CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Orhan Munis kararına tepki: 'Erkek yargı, kadın katilini korudu'

14 Mart 2022 Pazartesi, 16:46

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ı öldüren Orhan Munis’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi yönündeki tebliğnamesine uymayan Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararına tepki gösterdi. Nazlıaka’nın açıklaması şöyle:

“ERKEK YARGI, KADIN KATİLİNİ KORUDU”

“Kararı alan 19 kişiden sadece 1’i kadın. Erkek yargı, kadın katilini korudu! Yerel mahkeme, katilin Hatice Kaçmaz'ı tutku dolu sevgisi nedeniyle öldürdüğünü belirtmiş, ‘tasarlayarak öldürme’ suçunu işlemediği yönünde karar vermişti. Bu adaletsiz karara itiraz etmiştik. Ne yazık ki Yargıtay Ceza Genel Kurulu ‘Hatice Kaçmaz evlenme teklifini kabul etseydi, öldürülmeyecekti’ demiş. Utanmasalar Hatice Kaçmaz öldürülmeyi hak etti diyecekler. Bu bir zihniyet sorunudur. Bir yanda ‘tutkulu sevgi’ diyerek cinayeti savunanlar; diğer yanda ‘evlenme teklifini kabul etse öldürülmezdi’ diyerek cinayeti aklayanlar var! Cinayeti savunanlar ile aklayanlar arasında sıkışıp kalmayacağız. Adalet talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz.

7 TL’YE KURBAN MI ALINIR?

2014 yılında Reşat Kaçmaz ile evlenen Hatice Kaçmaz, 2010 yılında Anise Nur isimli kızını kucağına alıyor. 2012 yılında boşanıyor. Boşandıktan kısa süre sonra eski eşini trafik kazasında kaybediyor. 2014 yılında Orhan Munis ile tanıştıktan sonra hayatı kabusa dönüyor, ısrarla evlenmeye zorlanıyor. Orhan Munis’in kardeşini öldürdüğünü ve 13 yıl hapis yattığını öğreniyor, ‘ailem izin vermez’ diyerek ondan kurtulmaya çalışıyor. Orhan Munis ısrarlı aramalarına devam ediyor.

Hatice Kaçmaz’ı 15 bıçak darbesi ile öldüren katil, ‘kaç defa bıçağı savurduğunu hatırlamadığını’ iddia ediyor. Bir değil, iki değil, üç değil, 15 bıçak darbesi ile Hatice Kaçmaz’ı öldüren cani ‘bıçağı savurduktan sonra kendisinden geçtiğini’ söylüyor. Hatice Kaçmaz ile parkta buluşmaya gelirken bileğine 19,9 cm'lik bıçak bağlıyor, sonra da reddedildiği için duyduğu ‘anlık hiddetle’ cinayeti işlediğine inanmamızı bekliyor. Kurban almaya gideceği için yanına bıçak aldığını iddia eden katilin üzerinden sadece 7 TL çıkıyor. 7 TL’ye kurban mı alınır?

YARGI KATİLLERİ DEĞİL KADINLARI CEZALANDIRIYOR

Biz, CHP Kadın Kolları olarak Türkiye’nin tüm illerinde görülen kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarını takip ediyoruz. Duruşmalarda katillerin, ‘aldatıldım’, ‘erkeklik gururumu kırdı’, ‘hakaret etti’ gibi yalanlarla kendilerini aklama çabalarına defalarca tanıklık ettik. Bu nedenle Orhan Munis’in ‘Hatice bana dost hayatı yaşamayı teklif etti’ yalanına da inanmıyoruz. Bıçakladıktan sonra hastaneye götürse, belki Hatice Kaçmaz bugün hayatta olacaktı, evladı annesiz kalmayacaktı.

Biz katillerin caydırıcı cezalar alması için mücadele ederken, yargı katilleri değil kadınları cezalandırıyor. Katil ikinci defa aklandı. Orhan Munis, ağırlaştırılmış müebbetten yine kurtuldu! Kardeşini öldürdüğünde de kurtulmuştu.

“ERKEK ADALET DEĞİL, GERÇEK ADALET İSTİYORUZ”

Kadın örgütleri olarak yıllardır haykırıyoruz: ‘Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz!’ Katiller öldürdükleri kadınları suçluyor, erkek adalet katilden yana saf tutuyor. Katiller pişmanım dediğinde, takım elbise giydiğinde, kravat taktığında, efendi durduğunda indirimle ödüllendiriliyor. Kadınların hayatı pamuk ipliğine bağlı değildir! Katillerin ‘yatarım 3-5 ay, çıkarım’ zihniyeti güçlendirilmek yerine yıkılmalıdır. Yoksa hayat, kadınlar için cehennem olmaya devam edecektir. Biz kadınlar, bu adaletsizlikleri besleyen iktidarı ilk seçimlerde sandığa gömeceğiz. Geçcek demek istiyoruz ama delip de geçiyor. Yettiniz artık!”