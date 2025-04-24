CHP'li Bakan, tutuklu polis Vedat Kılıçel’i ziyaret etti: 'Bombacı Mülayim yalnız değil'

Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:31

Güncelleme: 24.04.2025 - 13:31

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Trabzon E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan polis memuru ve polis hakları savunucusu Vedat Kılıçel’i ziyaret etti.

Bakan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Kılıçel’in haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklandığını belirterek, “Onun yalnız olmadığını ve kamu görevlilerinin haklarını savunanların da yalnız olmadığını göstermek istedik,” dedi.

“ANGARYAYA, FAZLA MESAİYE, ADALETSİZLİĞE İTİRAZ ETTİĞİ İÇİN CEZALANDIRILIYOR”

Polis memuru Vedat Kılıçel’in, geçmişte kamuda adaletsizliklere karşı çıktığı, kamu malının usulsüz kullanımına dikkat çektiği için daha önce de cezaevine girdiğini hatırlatan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Polis hakları savunucusu, angaryaya, fazla mesaiye itiraz eden, intihar eden polislerin hakkını savunan, bir kamu görevlisinin eşinin kamunun malını kullanmaması gerektiğini söylediği için daha önce cezaevinde 70 gün yatan bir polis memuru bugün burada tutuklu. Tutuklanma sebebi ise disiplin soruşturmasına yardımcı olmaya çalıştığı, polis memurlarının kişisel verileri nedeniyle tutuklu. Yani haksız hukuksuz yere tutuklu. Adı bopmbacı mülayim; Vedat Kılıçel. Sağlığı yerinde. Bombacı Mülayim yalnız değil. Bu sisteme itiraz eden ve 'ben kamu görevlisiyim ve kamu görevlisinin hakkını savuncağım' diyen hiçbir polis de yalnız değil. Onun bilinmesini istedik buradan." dedi.

KILIÇEL’DEN MEKTUP: “HAKLILIĞIMIZIN MAĞDURİYETİNİ YAŞIYORUM”

Tutuklu polis memuru Vedat Kılıçel, kaleme aldığı mektubunda meslektaşlarına ve kamuoyuna seslendi. Haksız tutuklandığını savunan Kılıçel, mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli meslektaşlarım; sizlerin yıllardır dile getirdiğiniz taleplerin ve maruz kaldığınız haksızlıkların sesi olduğum için, ne yazık ki haklılığımızın mağduriyetini yaşıyorum.

Tıpkı Bitlis hadisesinde olduğu gibi, haksız ve hukuksuz bir şekilde, mesnetsiz iddialarla gece yarısı Jandarma TEM Şube ekipleri tarafından evim arandı. Yine sizlerin gönderdiği disiplin soruşturması evrakları gerekçe gösterilerek, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdiğim iddiasıyla gözaltına alındım ve ardından tutuklandım.

Soruşturma, en başından bu yana 2 yılı aşkın süredir, CMK 160-161 hükümlerine aykırı olarak yürütülmüş, devamında da haksız ve hukuksuz işlemler tesis edilerek tutuklanmama neden olunmuştur.

Sizlerin sesi olmaktan, haksızlıkları dile getirmekten hiçbir güç bizi alıkoyamaz. Allah kısmet ederse, bu günler de geçecek ve kaldığımız yerden mücadelemize son hızla devam edeceğiz."



