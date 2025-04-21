Manisa'da milyonluk hırsızlık! Polisten kaçamadı: Tutuklandı

Yayınlanma: 21.04.2025 - 17:05

Güncelleme: 21.04.2025 - 17:06

Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerine, A.Ş.’ye ait içerisinde 1 milyon liralık ziynet eşyası bulunan çanta, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.

Çanta sahibi A.Ş., İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaptıkları inceleme ve güvenlik kamera görüntülerinden, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin A.V.(53) olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDI

Şüpheli A.V., ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı. Ziynet eşyaları sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan A.V. ise Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.