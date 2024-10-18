CHP'li Bakırlıoğlu traktör satışlarını Manisa'da inceledi: 'Enflasyonla mücadele için çiftinin boğazını sıkıyorlar'

Yayınlanma: 18.10.2024 - 11:56

Güncelleme: 18.10.2024 - 11:56

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kırkağaç’ta traktör satıcılarıyla bir araya geldi. Çiftçilerin çok zor durumda olduğunu, ektiği ürünlerin tarlada kaldığını ifade eden Bakırlıoğlu “Kırkağaç; Türkiye’deki traktör piyasasının kalbidir ama burada bile almak için gezen bir kişi yok. Çiftçimiz bu sene ektiği her üründen zarar etti. Aylardır iktidarı çağrıda bulunduk, çiftimizin borçlarını faizsiz yapılandırın; üreticiye destek verin diye… Geçen sene bir kilo domat zeytini sattığınızda, iki litre mazot alınıyordu şimdi iki kilo domat zeytin satıp ancak bir litre mazot alabiliyorsun. Durum buyken üreticimizin borcunu ödeyebilmek için traktörünü, tarlasını satmaktan başka çaresi yok. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi” dedi.

'ÇİFTÇİMİZ ÇİFT TARAFLI KISKAÇ ALTINDA'

Manisa Kırkağaç’ta, traktörler sitesinde esnafı gezen Bakırloğlu; esnaf ve çiftçilerle bir araya geldi. Kırkağaç’ta traktör piyasası durma noktasına geldiği vurgulayan Bakırloğlu şöyle konuştu:

”Bütün yaz boyunca kavunda, karpuzda, domateste biberde çiftçilerimiz aradığını bulamadı. Birçok mahsul dalında, tarlada kaldı ve çiftçilerimiz tarlasını sürmek durumda kaldı. Şu anda üreticilerimizin çok ciddi borçları söz konusu. Yazın ziyaret ettiğimiz birçok üretici, ‘böyle giderse tarlamızı, traktörümüzü’ satacağız demişlerdi. Burada yaptığımız ziyaretlerde, satıcının alıcıdan çok çok fazla olduğunu; insanların borçlarını ödemek için traktörlerini satmak zorunda kaldığını üzülerek gördük.

'ÇİFTÇİ ÇİFT TARAFLI KISKAÇ ALTINDA'

Piyasaya fazla traktör gelince ve satış da olmayınca, traktör fiyatlarının geçen seneye göre çok ciddi düştüğünü de gözlemledik. Çiftçimizin hem tarladaki mahsulü hem de herkes sattığı için fiyatların düştüğü traktörü para etmiyor. Çiftçimiz, çift taraflı bir kıskaç altında kalmış durumda. Biz yaklaşık iki aydan beri iktidara bir çağrıda bulunuyoruz çünkü perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Çiftçimizin traktörünü, tarlasını ederinin altında satmaması ve daha fazla zarar etmemesi için bir an önce bankalara, tarım kredi kooperatifine, piyasaya olan borçlarının yapılandırılması gerekiyor. Hatta faizsiz yapılandırılarak, yıllara bölünmesi gerekli ki bu insanlar hem üretim yapabilsinler hem de üretimde kullandıkları araçlarını, tarlalarını satmak zorunda kalmasınlar. Yeter ki bu insanlar borçlarını ödeyebilecek hale gelsinler.

Bütün düzen bozulmuş burada; ne alan memnun ne satan memnun. Geçen sene 850 bin lira olan traktöre şimdi 750 bin lira isteniyor ama satan esnafımız 700 bin lira veren olursa hemen verecek.“

'SATICI ÇOK ALICI YOK'

Bakırloğlu’nun dinlediği traktör satıcısı ise şunları söyledi:

“Akşama kadar oturuyoruz, selam veren kimse yok. Kimse rahatımızı bozmuyor. O kadar düştü işler, fiyatlar da düştü. Her gün 5-10 kişi arıyor, traktörüm satılık diye. Satıcı çok, alıcı yok şu anda. Almak için gezen bir kişi bile yok. Bu durum yaklaşık iki üç aydır böyle. Çiftçimizin durumu zor. Para kazanamıyor hiçbir şekilde. Domatesçinin, birbercinin hali belli, fiyatlarda düşüşler var.''

SATILANLAR BORCA YETMİYOR

Bakırlıoğlu’nun dinlediği başka bir esnaf ise şunları söyledi: “Durumumuz hiç iyi değil. Çiftçi iyi olacak ki durumumuz iyi olsun. Çiftçi bu sene çok kaybetti, zararı çok. Mısır 10 liraydı, 8 liraya düştü. Yurtdışından mısırı 10 liraya getiriyorlar, bizim kendi çiftçimizden 8 liraya alıyorlar. Benim bir arkadaşımın borcu tam 25 milyar lira. Bu arkadaşım 9 traktör, 17 dönüm tarla, 7 dönüm de ayrı bir tarla sattı ama borca yetmiyor. Şu an için ben de mal almayı düşünmüyorum. Şu an iktidarın politikasında yanlışlık var. Çiftçinin yüzü gülmedi, bizim de gülmüyor.

'FİYATLAR GÜNDEN GÜNE DÜŞÜYOR'

Türkiye genelinde durum bu. Kırkağaç konum itibarıyla traktör piyasasının Türkiye’deki nabzını tutuyor ama kalbi atmıyor şu anda. Satış durdu; faizler yüksek, çiftçinin ürünü 3 yıldır para etmiyor. Hiçbir şeyden yüzü gülmedi çiftçinin. Ben burayı açalı üç yıl olacak, üç yıldan beri ürünün fiyatı aynı. Girdi maliyetleri artıyor. Bizim girdi maliyetleri, çiftçinin girdi maliyetleri piyasa sıkıntılı yani. Açılacak gibi de görünmüyor. Fiyatlar günden güne düşüyor. 1 milyon 700 bin istenilen motor, 1 milyon 50 bin liraya satıldı. Çiftçi her taraftan zarar ediyor. Faiz ekonomisi bizi bu noktaya getirdi maalesef. Bütün piyasa tıkanmış durumda. Bugün biz bile bir traktörü ucu ucuna, neredeyse zararına verdik, beklesek fiyatlar düşecek biz de zarar edeceğiz çünkü. Enflasyonla mücadele için çiftinin boğazını sıkıyorlar, sonra da çiftçi kalmıyor.”