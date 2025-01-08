CHP'li Başarır'dan Çalışma Bakanı Işıkhan'a 'en düşük emekli maaşı' tepkisi!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 13:24

Güncelleme: 08.01.2025 - 13:26

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'en düşük emekli maaşı'nın ne kadar olması gerektiğine Meclis'in karar vermesi gerektiğini belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanmasına tepki gösterdi.

Emeklinin geçim sıkıntısının Meclis’te konuşulamadığını söyleyen Başarır, kendisine “Konuşuyorsun ya” diye seslenen AKP'li Haluk İpek’e “Bak oradan laf atıyor, bunu 120 bin lira emekli maaşı alan arkadaşımız söylüyor” diye yanıt verdi.

“BU BİR REZALET, BU BİR FELAKET”

CHP’li Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada en düşük emekli aylığının Meclis’te yasal bir düzenlemeyle belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Çalışma Bakanı çıktı, en düşük emekli maaşını 14.469 TL olarak açıkladı. Arkadaşlar, bu, Meclise yapılabilecek en büyük hakaret çünkü böyle bir maaşın belirlenebilme yetkisi Meclise ait; bir düzenleme yapılmak zorunda, burada yapılmak zorunda. Sonra ‘Ne işe yarıyorsunuz?’ burada diyorlar, ‘Meclis işlevini yitirdi’ diyorlar, ‘Görevinizi yapmıyorsunuz” diyorlar. Gerçekten biz ne işe yarıyoruz; bunu bir düşünelim. Eğer ki bu Parlamento en düşük emekli maaşını bile yasayla, kanunla belirleyemiyorsa, görüşemiyorsa; Bakan onların iradesine el koyuyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Yahu, size soruyorum; 14 bin 469 lira emekli maaşı vicdanlarınızı zedelemiyor mu? Arkadaşlar, bu bir rezalet, bu bir felaket.

Bakın, ne acıdır ki Sayın Cumhurbaşkanı sürekli bizden çeyrek altınla örnek istiyor. Çok acı bir şey söyleyeyim; 2002'de bir emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınırken bugün en düşük emekli maaşıyla 4 kasa domates alınabiliyor arkadaşlar. Ve bunun çözüm yeri olan Meclis bunu konuşup, tartışıp düzenleme yapamıyor, Bakan ‘Ben açıkladım’ diyor. Bugün bitti, yandı dediğimiz Bulgaristan’ın emeklisi arabasına atlıyor, Edirne'ye geliyor, pazara gidiyor, filesini dolduruyor ‘Oh, ne güzel, ucuz aldım’ diyor. Benim emeklim saat dokuzdan sonra, pazarı bekliyor, ondan arta kalanları topluyor ve biz bunu Mecliste konuşamıyoruz.”

“120 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞI ALAN ARKADAŞIMIZ SÖYLÜYOR”

Bu sözler üzerine AKP Amasya Milletvekili Haluk İpek’in “Konuşuyorsun ya, şu an konuşuyorsun” diye seslenmesi üzerine Başarır, şöyle konuştu:

“Bak, diyor ki: ‘Konuşuyorsun ya!’ Bak, oradan bir laf geliyor. Bunu 120 bin lira emekli maaşı alan arkadaşımız söylüyor. Arkadaşlar ben şu anda konuşuyorum, eleştiriyorum, maalesef ki en düşük emekli maaşının ne kadar olması gerektiği konusunda önümüzde bir teklif yok; ben bunu söylüyorum. Ben konuşuyorum, istersen konuşma hakkımı da al, fermuar bağla, sustur insanları. Tabii ki konuşacağız ama konuşmaktan daha çok burada icraat yapacağız.”