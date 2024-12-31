Şişli Belediyesi’nin etkinliğine katılan İmamoğlu’ndan Işıkhan çıkışı: 'Bakan madalya aldı!'

Yayınlanma: 31.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.12.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen, “Şişli Çalışıyor, İstanbul Güçleniyor” programında konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a tepki gösterdi.

İmamoğlu, Işıkhan’ın açıklamaları üzerinden Erdoğan’ın, “Belediyeleri silkeleyin” talimatına bir kez daha tepki gösterdi. ‘Silkele’ dediği bakanın mucizevi açıklamasını okudum gelirken. SGK borçlarını kaynağından kesecekmiş belediyelerin! Aferin! Madalya aldı şimdi. Bir bakan daha madalya aldı! Ne büyük iş başardı değil mi?” diyen İmamoğlu şöyle konuştu:

“Kendisini ispat etti! Millete değil, bir kişiye. O kendini bir kişiye ispat ededursun, biz arkadaşlarımızla kendimizi milletimize ispat etmeye, milletimize layık olmaya devam edeceğiz. Kimin kaynağı? Milletin kaynağı. Ama hep söylüyorum böyle davranırsanız, sizin Türkiye’de yönetecek belediyeniz bile kalmayacak. Bu millet size yetki vermeyecek böyle davrandığınız sürece.”

Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden, İstanbul’daki 24 AKP’li ilçe belediyesine, propaganda faaliyetlerinde kullanılmak üzere para dağıtıldığını anımsatan İmamoğlu, “Bu kadar partizan. İşte onun için onlar, kullandıkları ve yönettikleri kaynağın, kişisel kaynağı olduğunu düşünüyor. SGK borcuyla ilgili de kalkıyor basiretsiz bakan, böyle bir açıklama yapıyor. Kaynağından kesecek! Pervasız her davranışınızı millete afişe edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AKOM’la Şişli’de kurulacak bu örnek dayanışma modeli ortaya koyduklarına dikkat çeken İmamoğlu, “Neye hizmet ediyoruz? Kurumsallığa hizmet ediyoruz. Bu ne yapar? Bizi güçlü devlet yapar. Öyle ‘ey, mey’ demeyle güçlü olunmaz. Güçlü devlet, böyle olunur” dedi.