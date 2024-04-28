CHP’li başkan açıkladı: Seçimi kaybeden AKP’li başkan telefonu teslim etmemiş!

Yayınlanma: 28.04.2024 - 14:43

Güncelleme: 28.04.2024 - 14:43

Kars’ta, Selim Belediyesi’nin gelir- gider tablosu belediye binasına asıldı. Belediye kasasında 14 milyon 459 bin 535 TL bulunurken; toplam borç ise 15 milyon 441 bin 627,33 TL olarak açıklandı.

Selim Belediye Başkanı Barış Koç, belediye binasına asılan diğer pankartın detaylarını anlattı. Koç, yaklaşık 30 yıldır tüm belediye başkanlarının kullanmış olduğu, kamuya ait olan telefon hattının geçmiş belediye başkanı tarafından üç ay önce kendi adına geçirildiğini söyledi.

“SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ KURUMA TESLİM EDİLMEMİŞTİR"

Koç şöyle konuştu:

"AKP'den CHP'ye geçmiş olan belediyelerde şeffaflık ilkelerine bağlı kalarak gelir-gider tablolarımız belediyenin sağında ve solunda mevcuttur. Ancak bunların dışında bizim Selim Belediye'mize asmış olduğumuz farklı bir pankartımızı da arkamda görüyorsunuz. Bu pankartımızda yaklaşık 30 yıldır tüm belediye başkanlarının kullanmış olduğu, kamuya ait olan telefon hattı geçmiş belediye başkanı tarafından üç ay önce kendi adına geçirilmiş. Ve lüks bir marka telefon belediyemiz adına faturalandırılmış. Faturalandırılmış olan telefon, telefon hattı, sosyal medya hesaplarımız kuruma teslim edilmemiştir. Bunu kendisine buradan belirtmek istiyorum, tüm kamuoyunun da bilgisine sunuyorum. Devlette devamlılık esastır."