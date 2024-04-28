CHP’li başkan açıkladı: Seçimi kaybeden AKP’li başkan telefonu teslim etmemiş!

Kars Selim Belediye Başkanı Barış Koç, geçmiş dönem belediye başkanının kamuya ait ve 30 yıldır belediye başkanları tarafından kullanılan telefon hattını kendi adına geçirdiğini belirterek, "Ve lüks bir marka telefon belediyemiz adına faturalandırılmış. Faturalandırılmış olan telefon, telefon hattı, sosyal medya hesaplarımız kuruma teslim edilmemiştir" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 28.04.2024 - 14:43
CHP’li başkan açıkladı: Seçimi kaybeden AKP’li başkan telefonu teslim etmemiş!
Abone Ol google-news

Kars’ta, Selim Belediyesi’nin gelir- gider tablosu belediye binasına asıldı. Belediye kasasında 14 milyon 459 bin 535 TL bulunurken; toplam borç ise 15 milyon 441 bin 627,33 TL olarak açıklandı. 

Selim Belediye Başkanı Barış Koç, belediye binasına asılan diğer pankartın detaylarını anlattı. Koç, yaklaşık 30 yıldır tüm belediye başkanlarının kullanmış olduğu, kamuya ait olan telefon hattının geçmiş belediye başkanı tarafından üç ay önce kendi adına geçirildiğini söyledi. 

“SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ KURUMA TESLİM EDİLMEMİŞTİR"

Koç şöyle konuştu:

"AKP'den CHP'ye geçmiş olan belediyelerde şeffaflık ilkelerine bağlı kalarak gelir-gider tablolarımız belediyenin sağında ve solunda mevcuttur. Ancak bunların dışında bizim Selim Belediye'mize asmış olduğumuz farklı bir pankartımızı da arkamda görüyorsunuz. Bu pankartımızda yaklaşık 30 yıldır tüm belediye başkanlarının kullanmış olduğu, kamuya ait olan telefon hattı geçmiş belediye başkanı tarafından üç ay önce kendi adına geçirilmiş. Ve lüks bir marka telefon belediyemiz adına faturalandırılmış. Faturalandırılmış olan telefon, telefon hattı, sosyal medya hesaplarımız kuruma teslim edilmemiştir. Bunu kendisine buradan belirtmek istiyorum, tüm kamuoyunun da bilgisine sunuyorum. Devlette devamlılık esastır."


Kars haberleri Belediye başkanı haberleri belediye haberleri AKP haberleri CHP haberleri

İlgili Haberler

AKP'li başkanın ADD'ye bağış çağrısı yandaşları kızdırdı

AKP'li başkanın ADD'ye bağış çağrısı yandaşları kızdırdı
AKP'li başkan makam aracını satışa çıkardı: 'Ön takım bakım istiyor...'

AKP'li başkan makam aracını satışa çıkardı: 'Ön takım bakım istiyor...'
Belediye binasına pankart astılar: MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını 'duyurdu'

Belediye binasına pankart astılar: MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını 'duyurdu'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sinan Ateş cinayetini suikastçilere raporlayan fotoğraf ortaya çıktı: Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!

Sinan Ateş cinayetini suikastçilere raporlayan fotoğraf ortaya çıktı: Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Mansur Yavaş, 'Büyük Savunma Mitingi'ne katıldı

Mansur Yavaş, 'Büyük Savunma Mitingi'ne katıldı
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Yıldızlar Bugün ne diyor?

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Yıldızlar Bugün ne diyor?
Son Dakika... Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu

Son Dakika... Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu
Bir gün önce şampiyonada başarı elde etmişti: Milli sporcu ağaca asılı halde bulundu

Bir gün önce şampiyonada başarı elde etmişti: Milli sporcu ağaca asılı halde bulundu
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi İkizler burcu yorumu