CHP’li başkan belediyenin borçlarını açıkladı: ‘Yemiş, içmiş faturaları bize bırakmışlar’

Yayınlanma: 30.04.2024 - 16:54

Güncelleme: 30.04.2024 - 16:54

31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP’nin yönetimine geçen belediyelerin borç durumlarına ilişkin belediye başkanlarının açıklamaları sürüyor.

CHP’nin uzun yıllar sonra seçimi kazandığı Afyonkarahisar’da da Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediyenin mevcut borcunu yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

Köksal ayrıca belediyenin borçlarını afiş olarak belediye binasına astı. Köksal, şehrin işlek noktalarındaki billboardlarla da borç durumunu halka duyurdu.

“GÜNCEL BORCUMUZ 1 MİLYAR 574 MİLYON 884 BİN 596 TL”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yaptığı açıklamada bağımsız bir denetçi ile çalışarak mali durum tespiti yaptıklarını söyledi. Köksal, “Yerel seçimler sürecinde şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizin sözünü vermiştik” dedi.

Köksal, şunları söyledi:

“Belediyemizin mali durumu ile ilgili olarak yönetimi teslim aldığımız gün itibarıyla mevcut borç tablomuzu, gerek binamızın dışına; gerek billboardlara; gerekse şehrimiz muhtelif bölgelerine asarak şehrimize ilan ediyoruz. Buna göre güncel borç toplamımız; 1 Milyar 574 milyon 884 bin 596 TL'dir. Sizlerin bizlere olan güveni ve sabrı ile her zorluğu aşacağımızı biliyoruz. Söz verdiğimiz gibi giderlerimizi ve borçlarımızı azaltacak, fakirleşen değil, zenginleşen bir Afyonkarahisar inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Afyonkarahisarımızı daha yaşanır kılmak için gerekli yatırımların yapılmasına teşvik edeceğiz.

“HARCADIĞIMIZ HER KURUŞUN HESABINI VERECEĞİZ”

Yemiş, içmiş faturaların ödenmesini bize bırakmışlar. Biz bu yüksek borcu halleder, buradaki bütün vatandaşlarımıza da en iyi şekilde hizmet ederiz. Tekrar söylüyorum; Belediyenin gelirlerini üç beş kişiye ya da Suriyelilere değil bütün Afyonkarahisarlı hemşehrilerime hizmet için harcayacağım. Bundan sonra bir kişinin, bir grubun, bir zümrenin menfaati değil, belediyemizin, Afyonkarahisarımızın menfaatleri esas alınacaktır. Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Her şey, daha güzel, daha yaşanılabilir bir Afyonkarahisar’ı hak ettiği noktaya getirmek için.”