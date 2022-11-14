CHP’li Başkan Çervatoğlu: Bu işgale karşı direneceğim
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, tahsis süresi dolan müftülüğün kullandığı belediyeye ait bina için mücadele başlattı.
Rize Fındıklı Belediyesi’nin, kendi olanaklarıyla yaptırdığı bina, AKP döneminde beş yıllığına Fındıklı Müftülüğü’ne tahsis edildi. 4-6 yaş çocuklar için Kuran kursu hizmeti veren binanın tahsis süresi 31 Ekim 2022’de sona erdi.
Binayı “Çocuk Gündüz Konukevi ve Çocuk Hakları Merkezi” olarak planlayan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu bina ile ilgili belediye meclisinde alınan tahsis süresinin uzatılmayacağı kararını Mayıs 2022’de ilçe müftülüğü ve Fındıklı Kaymakamlığı’na iletti.
Bu karara karşı çıkan Fındıklı Kaymakamlığı, binanın müftülükte kalması için Rize İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, “Belediye meclisinin kendisine tahsisi yapılmamış tescilsiz Hazine arazisi vasfı olan alanda karar alma yetkisi bulunmamaktadır” gerekçesi ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
HER İSTEME ENGELLEME
CHP’li Çervatoğlu, karara şu sözlerle tepki gösterdi: “Kuran kursu buna alet edilecek yer değildir. Kendileri Kuran kursu açacaklarsa kaymakamlığın, müftülüğün bütçesi bizden yüksek. Açabilirler. Belediyenin hemen yanında eski yurt binası boş. Burayı da istedik, vermediler. Seçildiğimiz günden itibaren çocuklarımız için kreş, yabancı dil eğitimi vereceğimiz programı hayata geçirmeye çalıştık. İlçe milli eğitim müdürlüğünden boşaltılmış köy okullarını istedik, reddedildi. AKP ilçe başkanının orayı boşaltmayacaklarını ifade ettiğini duydum. ‘Biz burayı işgal edeceğiz’ diyorlarsa ben buna direnirim, o zaman beni görevden almaları gerekir.”
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