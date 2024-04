Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin: Bu binanın girişinden makam odasına kadar her yeri halkındır

Yayınlanma: 10.04.2024 - 10:33

Güncelleme: 10.04.2024 - 10:33

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin Kent Meydanı’nda Sancaktepeli vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Bayram kahvaltısını yurttaşlarla yapan Yeğin, Sancaktepelilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı da çekildi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Türkiye’de önemli bir değişim süreci yaşandığına dikkat çekerek “ İnşallah her günümüz bayram gibi geçer. Her günümüzü bayram gibi yaşarız. Sağlıklı bir şekilde, sevdiklerimizle birlikte güzel günler geçiriyoruz. İnşallah daha güzelleri daha mutluları gelecek. Ülkemizde önemli bir değişim süreci yaşanıyor. Büyük şehirlerimizde, İstanbul'un önemli ilçelerinde bu değişim sürecinin toplumun tamamında umut olmasını, heyecan olmasını diliyoruz ve bunun için yıllardır mücadele ediyoruz. Siyasi süreçleri çok fazla hayatımızın her noktasına katmamamız, sürdürmememiz lazım. Önemli olan bu değişim süreçlerinden sonra toplumun tamamına hizmet edebilmek. Toplumun mutluluğu, huzuru, birlikteliği, beraberliği için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bugün burada toplanma amacımız da buydu. Bir bayram sabahı toplumun bütün kesimleriyle hiçbir siyasi partinin farkı gözetmeksizin düşünce, inanç, yöre, memleket, siyasi bir ideoloji farkı gözetmeksizin toplumun bütün kesimleriyle bugün bu aradayız. Ben herkesi görüyorum. Herkesi tanıyorum. Her düşünceden insanımıza, abimiz, ablamız, kardeşimiz, dostumuz bir aradayız. Bugün bayram. Sancaktepe'de her günü bayram gibi yaşamak için mücadele edeceğiz” dedi.

“SANCAKTEPE BELEDİYESİ SİZLERİN”

Yeğin, Sancaktepe Belediyesi’nin halka ait olduğunu belirterek “Bu sürecin en önemli parçası bundan sonraki süreçler olacak. Sancaktepe Belediyesi'nin tam önündeyiz. Sancaktepe Belediyesi aslında sizlerin, hepimizin. Belediyeyi yönetenler, belediye başkanı en başta olmak üzere bir gün geldikleri gibi gidecek. Ben de bu göreve onurlu bir şekilde, mücadele ederek geldiğim gibi bir gün gülerek, hüzünlenerek buradan ayrılacağım. Önemli olan buradan gittiğimizde sizlere hizmet edebilmiş olmanın gururunu yaşamak. Sizleri mutlu edebilmenin onurunu yaşayarak buradan gideceğiz. Bu kente hep birlikte sahip çıkalım. Bu kent sadece belediyeyi yönetenlerin değil, halkındır. Hep beraber bu kentin bütün sorunlarını, bütün kaynaklarını doğru bir şekilde yöneterek çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BU BİNANIN GİRİŞİNDEN MAKAM ODASINA KADAR HER YERİ HALKINDIR”

Sancaktepe Belediye binasının tartışmalara konu olduğunu ifade eden Yeğin, “Sancaktepe Belediyesi sizin eviniz. Bu aralar çok tartışılıyor belediyemiz. Ben bundan çok mutsuzum, huzursuzum. Çünkü biz çok iş yapmaya geldik. Ama ne yazık ki belediyemiz çok fazla tartışılıyor. Toplumun bazı şeyleri öğrenmesini sağlayacağız, görmesini sağlayacağız. Bu binanın girişinden en üst kattaki makam odasına kadar her yeri halkındır. Halka açık bir belediye binası olacak. Halkın ulaşabildiği bir belediye binası olacak. Sorunlarınızı Belediye başkanının makamında konuşabileceğiniz bir belediye binası olacak. Her bir yurttaşımızın bir belediye hizmeti noktasında hizmetin gecikmesi, hizmetin size ulaşması, çözümü noktasında sorun yaşarsanız ikinci defa geleceğiniz yer, belediyenin dördüncü katındaki başkanlık odası olsun. Gelin sorunlarınızı bizlerle paylaşın. Çünkü bizim sizin sorunlarınızı çözmek için tam 2 bin 750 kişilik bir yol arkadaşımız var. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi bayramlar diliyorum. Huzur içinde, mutluluk içinde bir bayram geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.