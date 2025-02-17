CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı!
Gaziantep'in Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici, belediyeden kısa süre önce işten çıkarılan Erol K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ekici, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindeki Zeugma Mozaik Müzesi önünde dün saat 22.30 sıralarında; kısa süre önce işten çıkarılan Erol K., müzenin önünde belediye başkan yardımcısı Cihan Ekici ile tartıştı.
ATEŞ AÇIP KAÇTI
Tartışma sırasında Erol K., yanındaki tabanca ile 3 el ateş açarak kaçtı.
Ekici, olaydan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri şüpheli Erol K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #gaziantep #silahlı saldırı
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