CHP'li belediye meclis üyesi ofisinde ölü bulundu
İstanbul'un Güngören ilçesinde CHP belediye meclis üyesi 62 yaşındaki Ali Rıza Önderoğlu ofisinde boynundan iple asılı halde ölü bulundu.
Bir süre kendisinden haber alınamayan Ali Rıza Önderoğlu'nun yakınları bugün saat 14.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Öğretici Sokak'ta ofisine geldi. Açamayınca kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Ali Rıza Önderoğlu'nun elbise askısında boynundan iple asılı halde olduğunu gördü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Önderoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Önderoğlu'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.
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