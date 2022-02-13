CHP'li belediye paylaştı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları çöpe atıldı iddiası
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı İzmir ziyaretine ilişkin afişlerin, AKP'li Bergama Belediyesi tarafından toplatıldığı iddia edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı İzmir ziyaretine ilişkin afişlerin, AKP'li Hakan Koştu'nun başkanı olduğu Bergama Belediyesi tarafından toplatıldığı öne sürüldü.
"ŞİDDETLE KINIYORUZ"
CHP Bergama İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "14 Şubat 2022 tarihinde CHP Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapılacak Buca Metrosu Temel Atma Töreni 'ne halkımızı davet eden afişlerimiz, AKP'li Bergama Belediyesi yönetimince zabıta marifetiyle toplatılarak kaldırılmıştır. Bu tahammülsüzlüğü şiddetle kınıyoruz. Her şeye rağmen geliyor gelmekte olan" denildi.
Bergama Belediyesi ise afişlerin zabıta tarafından toplatıldığı iddiasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İzmir'de CHP İl Başkanlığı'nın yeni binasının açılışını yapacak. Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir tarihinin en büyük yatırımı olan Buca Metrosu'nun temel atma törenine katılacak.
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