CHP'li belediyeden 'İbrahim Tatlıses" kararı: Zeytinlik alana AVM projesi
CHP'li Burhaniye Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İbrahim Tatlıses'e verilen tartışmalı ihaleyi iptal ettiğini duyurdu.
CHP'li Burhaniye Belediyesi, İbrahim Tatlıses'e verilen zeytinlik alanda yapılacak olan AVM ihalesini iptal etti.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediyemizce 23 yıllık kullanım hakkı tesis edilerek yapımı ve işletmesine ait ihalesi yapılan AVM szöleşmesi; idaremizce yeterli rekabet ortamı oluşmadığının değerlendirilmesi ve ayrıca yer seçiminde kamuoyunun hassasiyeti de göz önüne alınarak iptal edilmiştir. Belediyemizce daha uygun bir yer seçimi tespiti için çalışma yapılacaktır" denildi.
February 23, 2022
NE OLMUŞTU?
CHP'li Burhaniye Belediyesi, Taylıeli Mahallesi'nde 23 bin 761 metrekare alanda 3 bloktan oluşacak alışveriş merkezi için 28 Aralık'ta ihale yapmıştı.
Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kapalı teklif usulü ihaleyi, sanatçı İbrahim Tatlıses adına katılan şirketin genel müdürü Şule Yazar kazandı. İbrahim Tatlıses, ilçeye gelerek, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile sözleşmeyi imzalamıştı.
AVM'nin yapılacağı alanın zeytinlik olması tepki çekmişti.
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