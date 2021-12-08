Tatlıses'e verilen 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' tepki çekmişti: Pantene'den açıklama
Şarkıcı İbrahim Tatlıses'e ''Yaşam Boyu Onur Ödülü'' vererek tepki çeken 47. Altın Kelebek Ödülleri'nin sponsoru Pantene, 'kadın hakları konusundaki duruşunun net olduğunu' savunarak, "Sponsorluk kapsamında tek isteğimiz, cinsiyet eşitliği ilkemiz gereği; jürinin en az yüzde 50'sinin kadınlardan oluşması yönünde olmuştur" ifadelerini kullandı.
Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde yapılan törenle 47. kez sahiplerini bulmuştu.
'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün İbrahim Tatlıses'e verilmesi ise sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
PANTENE İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI
Kadınlar sosyal medya üzerinden Pantene'e tepki göstermiş; Tatlıses'in, kadınlar hakkındaki açıklamarını ve partnerlerine şiddet uyguladığına dair geçmişteki haberleri paylaşarak Pantene için boykot çağrısı yapmıştı.
PANTENE'DEN AÇIKLAMA
Tepkilerin ardından Pantene'den açıklama geldi. Şirketin Instagram hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınlanarak 'ödül verilen sanatçılarla ilgili bir dahiliyetin olmadığı' kaydedildi.
Sponsorluk kapsamında tek isteğin 'jüri üyelerinin yüzde 50'sinin kadın üyelerden oluşması' olduğu belirtilerek P&G Türkiye ve Pantene'in 'cinsiyet eşitliği için mücadele eden şirketler' olduğu ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pantene Altın Kelebek ödülleriyle ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalara karşı açıklama yapma gereği doğmuştur.
Bu yıl 47.'si düzenlenen, Türkiye'de ve dünyada yakından takip edilen Pantene Altın Kelebek ödüllerinde, en iyi sanatçı ve yaratıcı işleri desteklemek amacıyla, son 6 yıldır olduğu gibi bu sene de Pantene markamızla isim sponsoru olarak yer aldık.
Tarafsızlık ilkemiz ve Altın Kelebek seçim geleneğine saygılı olmak amacıyla, ödül verilen sanatçılarla ilgili sürece daha önceki yıllarda olduğu gibi, bu sene de herhangi bir dahiliyetimiz olmamıştır. Sponsorluk kapsamında tek isteğimiz, cinsiyet eşitliği ilkemiz gereği; jürinin en az yüzde 50'sinin kadınlardan oluşması yönünde olmuştur.
P&G olarak hayatın her alanında eşitliğe inanıyor ve herkesin eşit temsil edildiği bir dünya için durmadan çalışıyoruz. Markalarımızla birlikte cinsiyet eşitliği için mücadele eden bir şirket olarak P&G ve Pantene'in kadın hakları konusundaki duruşu bugüne kadar sergilediği tüm çalışmalarda olduğu üzere gayet açık ve nettir."
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