Erdoğan hedef almıştı: CHP'den jet yanıt geldi

23 Aralık 2021 Perşembe, 18:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, "Bu arada bir 80 bin TL daha kazandım. Adamın her lafı yalan, her lafı iftira" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelere de yüklenen Erdoğan, "CHP'ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maaliyetler getirdiğini hep birlikte görüyoruz" dedi.

Partisine seçim talimatı veren Erdoğan, "Merkezi yönetimde ne kadar güçlü olursak, belediyelerimizi de o kadar güçlü destekleyebiliriz. 2023 Haziran'daki seçime göre hazırlanmanızı istiyorum" diye konuştu.

CHP'DEN JET YANIT

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Allah kimseye, yalanı doğru gibi söyletmesin! Sadece Çevre Bakanlığı’nın yardımlarının yüzde 97’sini kendi belediyelerinize aktaran sizsiniz!" diyen Torun devamında şu ifadelere yer verdi:

"Partizanlıkta, adaletsizlikte şaha kalkan sizsiniz! Milletin aklıyla alay ederek, kendinizden başka kimseyi kandıramazsınız!"

Torun'un paylaşımı şu şekilde: