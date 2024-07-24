Bakanlığı işaret etmişti: CHP'den Erdoğan'a 'belediye borçları' yanıtı

Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:15

Güncelleme: 24.07.2024 - 15:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda belediyelere karşı yeni hamlesini açıkladı.

CHP’ye seslenen Erdoğan, “Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını ödesinler. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunların tahsilini artık kaynağında yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a ilk yanıt CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan geldi.

"SEN KAYBETMEYE MECBURSUN"

Başarır, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti:

“Büyük mağlubiyeti hazmedemeyen Cumhurbaşkanı, belediyenin borçlarının hepsinin tahsiline başlayacakmış. Sayın Cumhurbaşkanı, sen bu kadar tahsile meraklıydın da bu borçlar 99’dan bugüne kadar geldi. Hala senin döneminden gelen, ertelenen affa uğrayan borçlar var İstanbul’da. Niye bu yetkini kullanmadın da ‘Bugün kullanacağım, İller Bankası’nda keseceğim’ diyorsun?

Sen bunu yaparak, Denizli’yi Mersin’i Adana’yı İstanbul’u Ankara’yı Kilis’i Adıyaman’ı cezalandıracaksın. Niye, Beyefendimiz kaybetmiş. Sen bundan sonra da kaybetmeye mecbursun Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü sen 85 milyonun cumhurbaşkanı olamadın, olmaya da niyetin yok."