CHP'li Berker Esen: Önce seçim güvenliği

20 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, iki yılı aşan görev sürecindeki faaliyetlerini ve son seçim hazırlıklarını anlattı. Esen, Silivri’de CHP’nin yeniden kazanması için sıkı bir şekilde çalıştıklarını söyleyerek, “Son yerel seçimde Silivri’de yol kazası geçirdik ve on yıllık iktidarımızı Cumhur İttifakı’na devrettik. Ancak biz buna emanet olarak bakıyoruz. Emanetimizi geri almak için büyük bir mücadele veriyoruz. Seçimler için hem parti içi hem de sandık çalışmalarını yürütüyoruz. Hem avukat örgütlenmesi hem de yerel alanda hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için büyükşehir belediyesinden destek alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi CHP’de değilken Silivri olarak üvey evlat muamelesi görüyorduk. Bir takım hizmetlerden siyaseten mahrum bırakılıyorduk. CHP’ye, Silivri halkına yönelik adeta bir cezalandırma söz konusuydu. Şu an geldiğimiz noktada birçok hizmeti artık alabiliyoruz. Yıllardır hayata geçirilmeyen projeler Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde hayata geçirilmeye başlandı” diye konuştu.

HER OKULA BİR AVUKAT

Olası erken seçime karşı hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Esen, “Tüm sandık görevlileri, asil ve yedek olacak şekilde görevlendirildi. Belirlediğimiz sandık görevlilerinin de eğitimlerine başladık. Avukat örgütlenmesini de çok önemsiyoruz. Silivri’de seçimlerde 48 okulda sandık kuruluyor. 48 okulun her birine avukat görevlendirmesi yaptık. 2019 yerel seçimlerinde oy çuvalları önünde nöbet tuttuk. Yeniden sayımlar yapılırken sandıkların başında durduk. Bu nedenle şu anda avukat örgütlenmemize daha çok dikkat ediyoruz” dedi.

Esen, yurttaşların hayat pahalılığından ve siyasi buhrandan dert yandığını belirterek “Yurttaşlar CHP’ye karşı umut besliyor. Bizler de bu umudu taze tutup çözüm önerilerimizi dile getiriyoruz. Yol haritamız belli. Liyakat sahibi, planlanmış ve tasarlanmış projelerimizle artık tek beklediğimiz şey seçimin gerçekleşmesi. Erken seçim çağrımızı sık sık dile getiriyoruz. Artık ülkenin buna ihtiyacı var. Bu süreç daha fazla ertelenemez. Kolay olmayacak, geldikten sonra belki bir enkazı devralacağız ancak özverili çalışmalarla ülkemizi güzel yarınlara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

"6’LI MASA ÖNCÜ OLDU"

Altı muhalefet partisi liderinin buluşmasını referans alarak toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Esen, Millet İttifakı’nda olduğu gibi ilçe Meclis üyeleriyle toplantılar gerçekleştirdiklerini anlattı. Diğer partileri de sürece dahil ettiklerini vurgulayan Esen, ilçe başkanlarının görüşlerini alıp birlikte karar verdiklerini kaydetti.

"İBB’NİN DESTEĞİ ÜRETİCİYE CAN SUYU"

Esen, Silivri’de güncel kayıtlarda 135 bin seçmen olduğunu kaydederek “Yaz ve kış nüfusu farklı olan bir ilçeyiz. Yaz aylarında nüfusumuz 1 milyonu aşıyor. Yazlıkçılarımızın taleplerini karşılamak için sıkı çalışıyoruz. Aynı zamanda ilçemizde tarım da yapılıyor. Çiftçilikle uğraşan nüfusumuz çok fazla. İstanbul’un yanı başında tarımla uğraşılan bir ilçede İstanbul Büyükşehir Belediyemizin de gerek kışlık ve yazlık fide destekleri, yem ve tohum destekleri çok kıymetli. Bu destekler üreticimize can suyu oluyor” dedi.