Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'TÜGVA' açıklaması

02 Kasım 2021 Salı, 16:05

Son dönemde 'kamuda kadrolaşma' iddialarıyla gündemde olan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan destek geldi.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diplomasi Akademisi programı kapsamında Avrupa ülkelerinden gelen genç akademisyenlerle bir araya geldi.

"HOMOJEN HÜKÜMLER VERMEYİN"

Bugün Avrupa'da "İslam korkusunun yanı sıra İslam karşıtlığı, hatta İslam düşmanlığı tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını" öne süren Kalın, şöyle devam etti:

"Avrupa, İslam'la kavga ederek kendisine daha iyi bir gelecek inşa edemez. İslam ve Batı toplumlarının birbirlerini daha iyi anlamaları, daha iyi dinlemeleri gerekiyor. İhtilaflar çatışma unsuru olmak zorunda değil. Farklılıklar elbette var ama bunlar üzerinden küresel çatışmalar, yüzyıllarca sürecek derin kültürel çatışmalar, kırılmalar yaşamak zorunda değiliz. İslam'ı ötekileştirerek Avrupa'nın kendini çoğulcu tanımlaması mümkün değil. Bu kendiyle çelişen bir tezdir. İslam'ın ve Müslümanların ötekileştirilmesi sürecinin artık sona erdirilmesi gerekiyor."

Kalın, Müslüman birey ve toplulukların da Batı toplumlarını daha iyi anlaması gerektiğini belirterek, toplantı katılımcısı gençlere şöyle seslendi:

"Genel geçer, homojen hükümler vermek yerine Batı toplumu ve kültürünün yaşam tarzının, sanatının, siyasetinin, sporunun, ticaretinin nüanslarını, farklılıklarını, derinliklerini bilerek, farkında olarak onları anlamak, onlarla bir arada yaşama kültürü ve ahlakı üzerinde anlaşarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Tam da bu noktada sizler, çok önemli birer aktörsünüz. O hayatın birer parçası olarak alanınız, mesleğiniz ne olursa olsun siz buralarda bir rol oynamaya devam edecek, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da, Belçika'da tarihin bir parçası, onun yürüyen bir aktörü olarak bu tarihi şekillendireceksiniz. Hem böyle bir fırsatınız hem de böyle bir sorumluluğunuz var."

"YERLİ VE MİLLİ OLMAK KENDİMİZİ DÜNYAYA KAPATMAK DEMEK DEĞİL"

Kalın, Türkiye'de çok önemli şeyler yapıldığını, tarihin seyrini değiştiren adımlar atıldığını, "Olmaz, olamaz, yapmazlar, yaptırmazlar, imkansız" denilen şeylerin yapılır hale geldiğini anlatırken, şunları söyledi:

"Bize 'Yapamazsınız.', 'Kendi uçağınızı yapamazsınız.', 'Kendi savunma sanayi ürünlerinizi yapamazsınız.', 'Kendi şehirlerinizi kuramazsınız.', 'Kendi ekonominizi yönetemezsiniz.' diye söylendi. 'Yapamazsınız'ın altında 2 şey var. Bir tanesi, 'Bunu yapacak aklınız, zekanız, imkanınız yok ki sizin.' Daha derinde, daha ırkçı bir şekilde, 'Sizin böyle bir kabiliyetiniz, kapasiteniz yok. Son 200 yıldır iyi olan her şey Batı'dan gelendir.' algısı işleniyor. İkincisi ise 'Yaptırmayız, izin vermeyiz.' Nasıl izin vermeyiz? 'Yaptırım uygularız, engelleriz, adı konulmamış ambargolar uygularız.' Hamdolsun Türkiye artık bu kabuğunu kırdı. Son 15-20 yılda 'Yapamazsınız, yaptırmayız.' dedikleri her şey teker teker bir kenara konuldu. Biz kendi arabamızı da yapıyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah bu zamanlarda biz kendi elektrikli arabamızı kullanacağız. TOGG çıkacak, 13 ay kaldı, önümüzdeki yılın sonuna doğru inşallah kendi arabamızı üretmiş olacağız. SİHA, TİHA teknolojilerini üretir hale geldik. Farklı alanlarda çok daha güzel şeyler üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bu özgüveni var. Kendi köklerinin farkında, ayaklarının bastığı toprağı bilen ama dünyaya açık ufuk perspektifinden bakan bir ülke var. Yerli ve milli olmak kendimizi dünyaya kapatmak demek değil. Dünya vatandaşı olmak da kendi kimliğimizi, tarihimizi unutmak demek değil."

"ARKADAŞLARIMIZ SON DERECE ŞEFFAF"

Konuşmasının sonunda son dönemde TÜGVA'yla ilgili dile getirilen "kadrolaşma listeleri"ne göndermede bulunan Kalın, "TÜGVA'ya saldırı" diye nitelediği iddiaları kınadığını belirtip "Arkadaşlarımız son derece şeffaf, kanunlara, kurallara bağlı bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar, gençliğimize çok güzel hizmetler sunuyorlar. Bunlardan rahatsız olanlar gitsinler kendi meseleleriyle uğraşsınlar. Arkadaşlarımızın yaptığı güzel çalışmaların farkındayız, devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.



