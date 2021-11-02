Yeni TÜGVA belgelerinde ortaya çıktı: Albayrak'ın istifasından sonra ne konuşuldu?

02 Kasım 2021 Salı, 15:39

TÜGVA'ya ilişkin olduğu ileri sürülen son belgelerde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 8 Kasım 2020’deki istifası üzerine ‘TÜGVA Aile Meclisi’ adlı WhatsApp grubunda yapılan konuşmalar ortaya çıktı.

Türkiye Gençlik Vakfı‘na (TÜGVA) ilişkin olduğu iddia edilerek sızdırılan belgelere yenileri eklenmeye devam ediyor. Son sızan belgelerde, 8 Kasım 2020 tarihinde istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından yapılan yazışmalar ortaya çıktı.

‘TÜGVA Aile Meclisi’ grubunda geçen konuşmalarda istifaya ilişkin TÜGVA üyesi bir kişinin, “Değerli arkadaşlar; #SeninleyizBeratAlbayrak tag ile güçlü bir destek veriyoruz. Milli duruşu, milli mücadeleyi yedirmeyeceğiz…” diye yazdığı, daha sonrasında bir grupta bir tweet paylaştığı görüldü.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, gruptaki bir başka TÜGVA üyesinin ise, “Abi Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile istifa etmiş olması muhtemel değil mi? Ya da ondan icazet almadan istifa etmesi mümkün mü? Ya da günün sonunda Cumhurbaşkanımız istifayı kabul ederse karşı pozisyonda konumlanmış olmuyor muyuz? Ya da istifa etti mi Sn. Bakan?” diye soruyor. Bir Başka TÜGVA üyesi ise, “Biz yanında olduğunu belirtelim abi reisin kabul ederse yapacak bir şey yok şu an kesinlikle yanında olmamız gerekli” yorumunda bulunduğu görülüyor.

ALBAYRAK’IN İSTİFASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Instagram hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Albayrak, gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterirken, bundan sonraki süreçte zamanını anne babası, eşi ve çocuklarını ayıracağını söylemişti.

İstifanın ardından Albayrak’ın Twitter hesabı kapatılırken, bazı sosyal medya kullanıcıları, Albayrak'ın hesaplarının siber saldırıya uğramış olabileceği yorumunda bulunmuştu.