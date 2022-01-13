CHP'li Bülbül’ün 2021 adalet karnesinde ‘adaletsizlik’ vurgusu: “505 eyleme müdahale, 10 bin 151 gözaltı, 2 bin 17 iş cinayeti”

13 Ocak 2022 Perşembe, 21:53

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün hazırladığı “2021 adalet karnesine” göre; bir yılda 505 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildi, 10 bin 151 kişi çeşitli soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı, cezaevlerinde 4 bin 318 kişi hak ihlaline uğradı, 2 bin 17 işçi çalışma koşulları nedeniyle hayatını kaybetti, erkekler kendi hayatına dair karar aldığı için 256 kadını öldürdü.

Son üç ayına ilişkin verilerine göre de 183 bin 934 öğrenci yurtsuz kaldı. Kamu kurumlarının zararlarına da değinilerek, “Yurttaşlar, hemen hemen her ihtiyaç kalemine gelen zamlarla boğuşmaya ve geçinmeye çalıştı. Bütçe; yurttaşın sırtında kambur olurken, AKP yandaşlarının cebini doldurdu” değerlendirmesi yapıldı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından hazırlanan raporda, geçtiğimiz bir yılın adalet karnesi çıkarıldı.

“ADALETSİZ DÜZENİN TABLOSU”

Tüm yıla ilişkin tespit edilebilen verilere göre; 505 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildi, 10 bin 151 kişi çeşitli soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı, cezaevlerinde 4 bin 318 kişi hak ihlaline uğradı, 2 bin 17 işçi çalışma koşulları nedeniyle hayatını kaybetti, erkekler kendi hayatına dair karar aldığı için 256 kadını öldürdü, 186 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Raporda, bu tespitlere ilişkin; “Bunların yanı sıra birçok bilgisine erişemediğimiz olay ve durum yaşanmaktadır. O nedenle ‘en az’ dediğimiz bu tablo, ülkedeki sosyal, ekonomik, hukuki kısaca Anayasa ile tanınan tüm hakların ihlali, adaletsiz düzenin tablosudur” değerlendirmesine yer verildi.

"183 BİN 934 ÖĞRENCİ YURTSUZ KALDI..."

Yılın son üç ayına ilişkin tespit edilebilen verilere göre de; 254 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildi, çeşitli soruşturmalar kapsamında toplamda 567 kişi gözaltına alındı, cezaevlerinde 659 kişi hak ihlaline uğradı, erkekler kendi hayatıyla ilgili karar vermek istediği için 72 kadını öldürdü, 49 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu, en az 35 haber konusuna erişim engeli getirildi, 220 haber sitesinde ilgili haberlere ulaşılamadı, 17 basın mensubu haber takibi sırasında gözaltına alındı, 183 bin 934 öğrenci yurtsuz kaldı.

"BÜTÇE; YURTTAŞIN SIRTINA KAMBUR OLDU, YANDAŞLARIN CEBİNİ DOLDURDU"

Zarar eden kamu işletmelerine de değinilen raporda, “İktidarın ihalelerdeki usulsüzlükleri, kadrolaşma girişimleri, para ve rant aktarımları, doğrudan belirlenen isimlerden ve şirketlerden mal ve hizmet alımları, kamu kurumlarının kaybolan araçları, cemaat ve vakıflara verilen destekleri, çift maaşlı bürokratlar ortaya çıktı. Yurttaşlar, hemen hemen her ihtiyaç kalemine gelen zamlarla boğuşmaya ve geçinmeye çalıştı. Kamu İşletmeleri Genel Raporu’na göre 2017’de zarar eden kamu işletmelerinin sayısı 16 iken üç yılın sonunda 28’e çıktı. Kısaca bütçe yurttaşın sırtında kambur olurken AKP yandaşlarının cebini doldurdu” değerlendirmesi yapıldı.

2021 yılına ilişkin derlenen verilerden diğer dikkat çekenler ise şöyle oldu:

“YENİ SİSTEMDE KANUN YAPMA ORANI YÜZDE 27 AZALDI"

TBMM’nin yeni sistemin üçüncü yılında kanun yapma oranı yüzde 27 azaldı. 2021 yılında TBMM’de 27 kanun teklifi görüştü ve toplam 590 madde yasalaştı. 2020 Yılı Merkezi Yönetim ve Kesin Hesap Kanunu ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda bu kanunların dışında görüşülen kanunlar oldu. 27 kanun teklifinin 4’ü normal kanun teklifi olurken geri kalan 19’u ise muhalefetin, ‘Anayasa’ya aykırı’ dediği torba kanun düzenlemeleri oldu. Muhalefetin kanun tekliflerinin hiçbiri, komisyon ve Genel Kurul gündemine alınmadı.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE HAK İHLALİ İDDİASIYLA 335 BİN 324 BAŞVURU

Anayasa Mahkemesi’ne (AYM), 23 Eylül 2012’den 30 Eylül 2021’e kadar, hak ihlali iddiasıyla 335 bin 324 başvuru yapıldı. Dokuz yılda yapılan hak ihlali başvurularından yüzde 82,4’ü yani 276 bin 307’si sonuçlandırıldı. En fazla başvuru 80 bin 756 ile 2016’da yapıldı. Yüksek mahkemece sonuçlandırılan başvuruların 246 bin 752’si yani yüzde 89,3’ü ‘kabul edilemez’ bulundu. Yüzde 5,4’üne denk gelen 14 bin 911 müracaatta en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmedildi.

AKP’YE OY VEREN SEÇMENİN YÜZDE 63’Ü ‘AKP’DEN YANA OY KULLANACAĞINI’ SÖYLEDİ

AKP’nin Metropoll Araştırma’nın yayımladığı son anket çalışmasında, daha önce AKP’ye oy vermiş ‘dindar seçmenlerin’ farklı arayışlarda olduğu görüldü. 2018’de AKP’ye oy veren bu seçmen grubu içinde, ekim-aralıkta ‘bu pazar seçim olsa oyunu AKP’den yana kullanacağını’ söyleyenlerin oranı yüzde 63’te kaldı. Tüm dindar seçmenler içinde de kararsızlık eğiliminin artış göstermesi dikkat çekti.

‘GEÇİNEMİYORUZ’ DİYENLERE DE GÖZALTINA ALINDI

Yükselen enflasyon karşısında hayatlarını idame ettiremeyen yurttaşlar Türkiye’nin pek çok ilinde ‘geçinemiyoruz’ sloganlarıyla sokaklara çıktı. Ankara’da eylem yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Kızılay’daki Çankaya Belediyesi önünde yapılmak istenen eylem öncesinde, polis belediyenin önünü çevik kuvvet ve sivil ekiplerle çevirdi. Belediyenin önüne gitmek isteyen küçük gruplara polis müdahale etti. Polisin müdahalesi sonrasında 17 kişi gözaltına alındı. İstanbul Kadıköy’de dolar kurunun yükselmesini protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Çok sayıda eylemci gözaltına alınırken, bölgeye ek gözaltı minibüsleri getirildi. Öte yandan İstanbul Kurtuluş, Avcılar, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde de bir yürüyüş gerçekleştirilerek zamlar protesto edildi. Gözaltına alınan eylemciler ise gece saatlerinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Eskişehir'de yürüyüş düzenleyen yurttaşlara polis müdahale etti. Aralarında TİP üyelerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Buca'da da hükümeti protesto etmek üzere Şirinyer Metro girişinde toplanmaya başlayan yurttaşlara polis müdahale etti.”